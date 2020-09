Sony Xperia 5 II, un Xperia 1 II en plus compact

Le constructeur japonais Sony vient officiellement d’annoncer la sortie prochaine du nouveau smartphone Xperia 5 II. Directement inspiré de son grand frère, le haut de gamme Xperia 1 II, il reprend la quasi-totalité des technologies dans un format plus compact et pour un prix plus modéré.

Sony complète sa gamme de smartphones multimédia avec l’arrivée dans les rayons du nouveau Xperia 5 II. Celui-ci se veut être un Xperia 1 II en plus compact. En effet, le constructeur ne cache pas qu’il a repris de très nombreuses technologies et composants intégrés dans son modèle le plus haut de gamme pour équiper ce nouveau mobile. Nous retrouvons donc plusieurs caractéristiques techniques identiques.

Le bloc optique en avant

Une fois n’est pas coutume, commençons par regarder la configuration photo du Xperia 5 II. Sans surprise, celle-ci utilise les trois capteurs avec optiques ZEISS de 12 mégapixels. Ils proposent des longueurs de focale différentes, soit 16, 24 et 70 mm avec la fonction de mise au point automatique et de suivi de l’œil. Il profite aussi d’un mode rafale à 20 images par seconde et bénéficie du traitement d’images officié par la puce Sony Bionz X pour mobile. Comme l’Xperia 1 II, l’Xperia 5 II est équipé de l’application Photography Pro avec une interface utilisateur particulièrement développée et permettant des réglages extrêmement précis. Pour la partie vidéo, il y a l’application Cinematography Pro avec la possibilité d’appliquer des filtres spécifiques et, là aussi, de disposer de commandes manuelles identiques à celles disponibles sur les appareils photo numériques Alpha de la marque.

Un écran au format 21:9, classique chez Sony

Le smartphone Sony Xperia 5 II est équipé d’un écran OLED HDR affichant une définition de 1080 x 2520 pixels. Il profite d’une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz à l’image des modèles Xiaomi Poco X3 (NFC), realme X50 5G, Xiaomi Mi 10 Ultra, Samsung Galaxy Note 20, OnePlus 8 Pro, Oppo find X2 Pro pour ne citer qu’eux. L’écran est au format 21:9 et mesure 6,1 pouces en diagonale. Il est protégé contre les rayures et les chocs grâce à la technologie Corning Gorilla Glass 6 sachant que l’intégralité du mobile profite d’une certification IP68 assurant une résistance à la poussière et à l’immersion sous l’eau.

De hautes performances pour tout

Afin de favoriser le jeu sur mobile, l’Xperia 5 II profite d’une fréquence de numérisation tactile de 240 Hz rendant les mouvements pour une plus grande action. En outre, le smartphone est équipé d’une puce Qualcomm Snapdragon 865 compatible 5G associé à 8 Go de mémoire vive et 128 Go d’espace de stockage interne extensibles jusqu’à 2 To via l’insertion d’une carte micro SD. Le mobile peut supporter jusqu’à 2 cartes SIM. Il est animé par Android 10 avec une légère surcouche logicielle développée par le constructeur. Il est Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 et NFC pour un appairage instantané ou pour payer sans contact. Le tout est alimenté par une batterie de 4000 mAh. Il y a une prise jack audio 3,5 mm pour brancher un casque. L’appareil mesure 158 x 68 x 8 mm pour un poids de 163 grammes contre 166 x 72 x 7,9 mm et 181 grammes sur la balance pour l’Xperia 1 II.

Le nouveau smartphone Sony Xperia 5 II est décliné en noir, en bleu foncé ou en gris. Il sera disponible très prochainement pour un prix conseillé de 899 euros.