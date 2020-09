Android 11 débarque, voici toutes les nouveautés

Après plusieurs mois de test, la version finale et stable du système d’exploitation de Google, Android 11 est maintenant disponible. En voici les principales nouveautés dont vous pourrez très prochainement profiter si ce n’est pas déjà le cas si vous possédez un Pixel.

Le géant américain Google vient de lancer le déploiement de la nouvelle version de son système pour smartphones, Android. Accessible pour le moment sur les mobiles Google Pixel, il est aussi promis à de très nombreux appareils de différentes marques, le temps que celles-ci adaptent leurs surcouches logicielles plus ou moins épaisses. Les plus prompts dans ce domaine sont souvent les constructeurs tels que Motorola mais aussi Oppo, realme, Xiaomi ou encore OnePlus.

Enregistrer son écran

Avec Android 11, vous avez la possibilité d’enregistrement ce qui se passe sur l’écran de votre smartphone. Déclenchez le début, réalisez vos opérations avec la possibilité d’afficher le pointeur de votre doigt pour encore plus de démonstration puis arrêtez la séquence. Partagez, exportez ou stockez pour un futur usage ou pour en faire des tutoriaux, par exemple. L’option est accessible depuis la barre des fonctions rapides.

Activer les bulles de conversation

Pour communiquer le plus rapidement possible et dans une ergonomie optimale, Android 11 autorise l’utilisation de bulles pour les applications de messagerie. Déjà disponible sur Messenger, vous pouvez profiter de conversation encapsulée et déplaçable sur l’écran pour ne pas gêner ce que vous faites et pouvoir y revenir en un instant.

Applications suggérées

Au fil de votre usage des programmes, Android 11 peut vous suggérer plusieurs applications à mettre en avant sur la page d’accueil. Ce sont les suggestions qui sont activables depuis les paramètres.

Nouvelles options du gestionnaire des tâches

Désormais, le gestionnaire des tâches présente deux options intéressantes. La première est de pouvoir réaliser une capture d’écran. La seconde est de proposer de sélectionner du texte dans une application en cours d’exécution pour une autre qui en aurait besoin. C’est bien plus rapide que d’avoir à revenir vers l’application en question pour de rouvrir celle où vous souhaitez coller le texte. Ainsi, vous gagnez en productivité.

La permission pour une fois seulement

Les applications peuvent maintenant obtenir des autorisations d’accès aux données uniquement pour une fois alors qu’il était déjà possible de les activer seulement si l’application était en cours d’exécution. Google a aussi annoncé qu’au bout d’un certain temps, les applications doivent redemander l’autorisation car celle-ci expirera. Les autorisations ne sont donc plus permanentes afin de mieux préserver votre vie privée.

Activer l’historique des notifications

Si vous pensez avoir raté une notification, sachez que maintenant il est possible d’activer l’enregistrement d’un historique pour les rappels. Vous gardez ainsi une trace de chaque notification réalisée par chaque application.

Personnaliser son interface

Google ne proposait pas beaucoup d’options de personnalisation de l’interface. Avec Android 11, c’est le contraire. En effet, vous disposez de plusieurs options pour modifier la forme des icônes, la police de caractère, les fonds d’écran, etc. Plusieurs exemples sont proposés mais vous pouvez également composer vos propres réglages afin d’obtenir une interface à votre goût.

Accéder rapidement à ses objets connectés

En maintenant le bouton d’alimentation du smartphone, le menu de verrouillage affiche désormais les objets connectés possédés à la maison. Il est ainsi beaucoup plus rapide d’entrer en interaction avec eux pour allumer une lumière, regarder ce qui se passe sur une caméra, etc.

Android 11 s’adapte aux smartphones pliants

Les smartphones deviennent pliants et Android 11 s’adapte. En effet, le système est maintenant capable de détecter si une charnière est ouverte ou fermée. Il peut aussi déterminer l’angle d’ouverture afin d’adapter l’affichage en fonction d’un usage prévu par le constructeur. Autre nouveauté, la prise en charge native des taux de rafraîchissement de 90 et 120 Hz.

Un meilleur contrôle de la lecture des médias

Le contrôle des médias est désormais beaucoup plus ergonomique. En effet, maintenant, lorsqu’un média est joué, un lecteur est disponible au sein de la barre des fonctions rapides. Si vous lancez une autre application multimédia, un second lecteur vient s’insérer et vous pouvez passer rapidement de l’un à l’autre d’un glissement de doigts. Il est également possible d’y gérer le diffuseur pour rester sur le smartphone, écouter sur des écouteurs, des haut-parleurs connectés, etc.

Régler la sensibilité des gestes pour la navigation

La navigation par geste est de plus en plus courant sur les smartphones et Android propose la possibilité de régler la sensibilité du geste de retour depuis les paramètres du système. Vous pouvez ainsi moduler la force nécessaire pour réaliser le mouvement demandé.

Le formulaire de remplissage mieux intégré

Pour une expérience d’authentification plus fluide, Android, 11 inaugure l’affichage du formulaire de remplissage automatique des identifiants directement au sein du clavier virtuel et non plus en plein milieu de la page ouverte.

Une plus large compatibilité sans fil avec Android Auto

Jusqu’ici, seuls les smartphones Pixel et certains mobiles de la marque Samsung pouvaient communiquer avec le système Android Auto installé sur certains véhicules en « sans fil ». Désormais, tous les mobiles utilisant Android 11 peuvent profiter de cette fonctionnalité.