Royole lance le FlexPai 2, son nouveau smartphone pliable

La marque Royole, spécialiste des solutions d’affichage et plus particulièrement des écrans flexibles vient officiellement d’annoncer la sortie prochaine du nouveau smartphone FlexPai 2 doté d’une charnière renforcée et commercialisé à moins de 1500 dollars.

Selon plus analystes, le futur des smartphones est aux modèles pliants. Il s’agirait de proposer aux consommateurs de nouvelles expériences d’utilisation notamment grâce à deux écrans dont un se replie sur lui-même soit vers l’intérieur comme le Samsung Galaxy Fold 2, soit vers l’extérieur comme le Huawei Mate X ou Xs et désormais le nouveau FlexPai 2 qui succède logiquement au premier du nom.

Royole, pionnier sur le marché des mobiles pliants

Pour mémoire, rappelons rapidement que c’est bien la marque Royole qui a commercialisé le tout premier smartphone doté d’un écran flexible. Ensuite, Samsung, Huawei et Xiaomi ont proposé leur modèle. Le constructeur chinois présente donc le FlexPai 2 qui s’appuie sur une charnière renforcée tout en proposant une épaisseur moins importante que dans le précédent appareil. Le FlexPai 2 fait effectivement 6,3 mm lorsqu’il est totalement ouvert et 12,8 mm une fois refermé. Le Samsung Galaxy Fold 2 propose des mensurations respectives de 6,9 mm et 16,8 mm dans les mêmes états. Il fait 339 grammes sur la balance. La charnière pourrait résister à plus de 1,8 million de manipulations, selon le constructeur.

Un écran ouvert et deux fermé

Lorsqu’il est complètement ouvert, l’écran principal mesure 7,8 pouces en diagonale. Il utilise la technologie OLED et propose une définition de 1920x1440 pixels au format 4:3. Une fois plié vers l’extérieur, on a droit à deux écrans dont les dimensions ne sont pas précisées par le fabricant. L’appareil dispose de plusieurs capteurs photo, dont un module principal de 48 mégapixels avec un autre de 16 mégapixels pour faire du grand angle. Il y a également un capteur de 8 mégapixels avec zoom optique 3x et un dernier de 32 mégapixels.

Une configuration haut de gamme

Techniquement, le smartphone Royole FlexPai 2 a tout d’un mobile haut de gamme. Il est équipé d’un processeur Qualcomm Snapdragon 865 associé à 8 ou 12 Go de mémoire vive et une capacité de stockage de 256 ou 512 Go, selon la configuration choisie. Il est alimenté par une batterie de 4450 mAh. Il supporte la 5G, le Wi-Fi 6 et le Bluetooth 5.1. Il délivre un son stéréo et profite d’une prise USB Type C pour le recharger. Le mobile fonctionne sous Android 10 avec une interface spécifique développée par les équipes de Royole, Water OS afin d’optimiser l’affichage des applications sur l’écran pliant.

Le nouveau smartphone pliant Royole FlexPai 2 sera décliné en noir, gris ou or. Il est disponible pour 1255 euros HT en Chine. Pour le moment, la société n’a pas annoncé de date de disponibilité ni de prix pour un potentiel lancement en Europe et en France, plus particulièrement.