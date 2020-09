Nokia 3.4 et Nokia 2.4 : des smartphones à moins de 200 euros

La société HMD Global détentrice de la marque Nokia dans le monde vient d’officialiser la sortie de deux nouveaux smartphones d’entrée de gamme, les Nokia 3.4 et Nokia 2.4. Ils profitent de l’intelligence artificielle, d’une possibilité de déverrouillage avec la biométrie et d’un large écran.

Nokia renforce son offre dans le secteur des smartphones d’entrée de gamme avec les nouveaux Nokia 3.4 et Nokia 2.4 afin de tenter une percée sur un marché ultra concurrentiel assez largement dominé par les marques chinoises pour la plupart. Pour séduire un public aussi large que possible, le constructeur mise sur des technologies qui ont fait leurs preuves et sur un prix particulièrement attractif.

Le nouveau smartphone Nokia 3.4 est animé par un processeur Qualcomm Snapdragon 460 associé à 3 ou 4 Go de RAM et 32 ou 64 Go d’espace de stockage interne extensibles avec une carte micro SD. Si la mémoire fait défaut, il est aussi possible d’enregistrer les documents sur le cloud Google Drive, par exemple. L’écran du mobile mesure 6,39 pouces au format 19,5:9 avec une définition HD+. La partie photo est confiée à trois capteurs au dos avec un module principal qui embarque 13 mégapixels, un autre capteur de 5 mégapixels pour le grand angle et un dernier de 2 mégapixels pour calculer les profondeurs de champ et optimiser les portraits. Pour les selfies, il faut compter sur un capteur de 8 mégapixels.

Nokia 3.4 : une batterie pour deux jours et une large connectivité

La batterie du Nokia 3.4 a une capacité de 4000 mAh. Le mobile supporte deux cartes SIM au format nano. Il y a une prise audio jack 3,5 mm, un connecteur USB Type C et du Wi-Fi, sans oublier le Bluetooth devenu indispensable. Il y a un lecteur d’empreinte digitale au dos pour le déverrouillage. L’appareil est animé par Android 10 avec une légère surcouche logicielle. Le Nokia 3.4 mesure 160,97 x 75,99 x 8,7 mm pour un poids de 180 grammes, selon le constructeur.

Le nouveau smartphone Nokia 3.4 sera disponible début octobre à partir de 179 euros. Il sera décliné en violet, bleu ou en gris foncé.

Encore plus d’entrée de gamme, le Nokia 2.4

Le mobile utilise un processeur Mediatek Helio P22 associé à 2 ou 3 Go de RAM et une capacité de stockage de 32 ou 64 Go, selon la configuration. Là aussi, il est possible d’aller plus loin avec une carte micro SD ou via la sauvegarde en ligne sur le Cloud Google Drive, par exemple. L’écran mesure 6,5 pouces au format 20:9 et avec une définition HD+. Il est Wi-Fi, Bluetooth et propose aussi la radio FM. Il accepte deux cartes SIM simultanément.

Pour la partie photo, le Nokia 2.4 s’appuie sur des capteurs de 8 mégapixels au dos et à l’avant de 5 mégapixels. La batterie a une capacité de 4500 mAh ce qui devrait lui permettre de tenir deux jours avec une seule charge. Il y a un connecteur audio jack 3,5 mm et une prise micro USB. L’appareil mesure 165,85 x 76,3 x 8,69 mm pour un poids de 195 grammes environ, selon le constructeur. Il est animé par Android 10 avec la promesse de passer rapidement sous Android 11, comme le Nokia 3.4.

Le nouveau smartphone Nokia 2.4 sera disponible début octobre à partir de 139 euros. Il sera décliné en violet, bleu ou gris foncé.