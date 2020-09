Le Samsung Galaxy S20 Fan Edition avec Snapdragon 865 et écran 120 Hz

Le constructeur sud-coréen a organisé un événement récemment pour présenter son tout dernier modèle de smartphone, le Galaxy S20 Fan Edition qui vient étoffer la gamme. Positionné entre le milieu et le haut de gamme, il débarque avec un processeur Snapdragon 865 pour la version 5G et un écran AMOLED 120 Hz.

Afin de proposer une gamme aussi large que possible et de séduire un public nombreux, Samsung complète sa série de smartphones Galaxy S20 avec la nouvelle version, le Fan Edition. Il rejoint ainsi les Galaxy S20, S20+ et le S20 Ultra. Pressenti comme un mobile aux technologies avancées mais avec un prix abordable, ce modèle est décliné en réalité en deux versions. La première dispose de la 4G tandis que la seconde est équipée d’un processeur Qualcomm Snapdragon 865 compatible 5G. Le Galaxy S20 Fan Edition 4G, pour sa part, est doté d’une puce Samsung Exynos 990. Il y a 6 ou 8 Go Go de RAM et un espace de stockage de 128 Go avec la possibilité d’étendre la mémoire interne jusqu’à 1 To avec une carte micro SD.

Un écran AMOLED 120 Hz

L’écran du Samsung Galaxy S20 Fan Edition n’a pas grand-chose à envier aux modèles plus haut de gamme. En effet, il profite d’une dalle plate AMOLED affichant une définition HD+ sur 6,5 pouces. Surtout, notez la fréquence de rafraîchissement de 120 Hz afin d’optimiser le défilement des menus et les jeux vidéo. Le tout est alimenté par une batterie d’une capacité de 4500 mAh. Le mobile peut être chargé par induction, sans fil à 15 W. En outre, il est capable de recharger d’autres appareils grâce à sa fonction de charge inversée.

Le Galaxy S20 Fan Edition est certifié IP68 ce qui signifie qu’il peut être immergé dans l’eau pendant 30 minutes à 1 mètre de profondeur sans subir de dommage.

À fond sur le selfie avec un capteur de 32 mégapixels

Côté photo, c’est le moins bien loti de la gamme. En effet, le S20 Fan Edition est équipé d’un capteur principal de 12 mégapixels, d’un ultra grand angle de 12 mégapixels aussi et d’un téléobjectif de 8 mégapixels avec zoom optique 3x et numérique 30x.

Enfin, notez la présence d’un capteur frontal de 32 mégapixels pour bien se prendre en selfie, finalement l’un des principaux usages que les utilisateurs pourraient faire avec leur smartphone. Le mode Single Take permet de capturer automatiquement les moments les plus importants d’une seule pression prolongée sur le déclencheur. Le mobile peut filmer avec une définition 4K à 60 images par seconde.

Le nouveau smartphone Samsung Galaxy S20 Fan Edition 4G sera disponible en plusieurs coloris : bleu, lavande, menthe, rouge, orange ou blanc. Il sera proposé à 659 euros. La version Samsung Galaxy S20 Fan Edition 5G sera disponible à 759 euros.