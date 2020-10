Derniers jours pour un forfait mobile pas cher B&You à 4.99€

Plus que trois jours pour profiter des bons plans proposés par l’opérateur B&You et pour se faire plaisir avec un forfait mobile pas cher. Jusqu’au 7 octobre 2020, les forfaits 200 Mo, 80 Go et 100 Go sont en promotion. Découvrons-les vite dès maintenant !

Forfait mobile à moins de 5€ par mois

B&You a pensé à tous ceux qui ont un petit budget en proposant un forfait mobile 200 Mo pour seulement 4.99€/mois. Avec 200 Mo, vous pouvez surfer 15h environ sur internet. C’est donc le forfait idéal si vous consommez peu de données. Votre enveloppe est utilisable en Europe et dans les DOM.

Pour moins de 5€ par mois, vous bénéficiez également des communications illimitées. Les appels, SMS et MMS sont illimités. C’est le forfait que les parents privilégient pour leurs ados.

Forfait mobile 80 Go à 13.99€ au lieu de 17.99€

Pour ceux qui aiment passer du temps sur internet depuis leur smartphone, nous vous conseillons le forfait 80 Go proposé à 13.99€ au lieu de 17.99€ jusqu’au 7 octobre seulement. Grâce à cette promotion, vous profitez de 80 Go d’internet dont 10 Go utilisables en Europe et dans les DOM. Votre forfait vous accompagne même pendant vos vacances à l’étranger.

Avec ce forfait pas cher, vous profiterez également des communications illimitées car les appels, SMS ou MMS sont à volonté. Le petit plus de ce bon plan d’octobre, c’est l’abonnement Spotify Premium offert pendant 3 mois.

Forfait mobile 100 Go à 15.99€ au lieu de 19.99€

Avec B&You tous les forfaits mobiles sont sans engagement et sans prix qui double après un an ! Alors, craquez pour le forfait 100 Go à 15.99€ seulement ! Attention, après le 7 octobre il sera trop tard pour en profiter. Pour 15.99€, bénéficiez de 100 Go d’internet dont 10 Go utilisables en Europe et dans les DOM.

Bien entendu, ici aussi les appels et SMS/MMS sont illimités. Vous pourrez communiquer sans aucune limite. Comme pour le forfait à 80 Go, B&You vous offre 3 mois d’abonnement à Spotify Premium. Ecoutez votre musique partout et tout le temps.

Il est grand temps de changer de forfait mobile pour faire des économies sur votre abonnement !