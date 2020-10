Fin de promotion : forfait Free 80 Go à 12.99€ dernières heures pour en profiter

Plus que quelques heures pour profiter du super bon plan proposé par Free, à savoir la Série Free 80 Go à 12.99€ par mois seulement. Ce forfait pas cher est sans engagement et à tarif préférentiel jusqu’à ce soir. Alors ne tardez pas pour en profiter.

Forfait sans engagement : 80 Go à 12.99€

L’opérateur Free vous propose son forfait mobile 80 Go à 12.99€/mois seulement pendant un an au lieu de 19.99€/mois habituellement. Ainsi vous faites 7€ d’économies par mois sur votre abonnement de téléphone. Après la première année, vous basculerez automatiquement sur le forfait 100 Go à 19.99€ par mois. Si vous avez la chance d’être déjà abonné Freebox, vous bénéficierez ensuite de l’internet 4G+ en illimité pour 15.99€ par mois. Comme il s’agit d’un forfait sans engagement, vous êtes libres de changer d’offre ou d’opérateur à tout moment.

Ainsi pour 12.99€, vous bénéficiez de 80 Go d’internet en 4G+ en France métropolitaine. Si vous avez prévu de voyager, sachez qu’une enveloppe de 10 Go d’internet depuis l’Europe et les DOM est mise à votre disposition. Après un an, vous aurez la chance de profiter de 25 Go d’internet depuis plus de 65 destinations dont le Canada et les Etats-Unis.

Attention cette offre n’est valable que jusqu’au 6 octobre 2020, c'est-à-dire ce soir !

Forfait illimité

Le forfait Free sans engagement comprend aussi les communications illimitées. Pour 12.99€ par mois, les appels sont illimités vers les mobiles et les fixes en France métropolitaine et dans les DOM. Si vous préférez échanger par message, vous serez ravis d’apprendre que les SMS et MMS sont illimités en France métropolitaine et qu’en plus les SMS sont en mode illimité vers les DOM. Avec ce forfait pas cher, vous pourrez communiquer à volonté !

Après un an, lorsque vous basculerez vers le forfait à 100 Go ou vers le forfait illimité si vous êtes un abonné Freebox, vous pourrez, depuis la France appeler les mobiles des Etats-Unis, du Canada, de la Chine ou des DOM de manière illimitée. C’est l’idéal pour échanger avec ses proches vivants à l’étranger. Les appels vers les fixes de plus de 100 destinations font également partie du package.