Nouveauté RED : forfait personnalisable en promo à 14€

Le bon plan du mois d'octobre est proposé par l'opérateur RED by SFR avec son forfait mobile personnalisable 80 Go à 14€ seulement pendant encore 6 jours. Pour ceux qui veulent toujours plus de data, le forfait 100 Go est en promotion également à 16€/mois. Regardons ensemble ce qui se cache derrières ces belles offres !

Forfait RED : 80 Go à 14€ ou 100 Go à 16€

RED a décidé de prolonger son offre promotionnelle jusqu’au 12 octobre 2020 sur ces deux forfaits personnalisables pour votre plus grand bonheur. Suivant votre consommation de data vous pouvez choisir entre le forfait 80 Go à 14€/mois au lieu de 17€/mois ou le forfait mobile 100 Go à 16€/mois au lieu de 20€/mois. C’est le moment parfait pour faire de belles économies sur votre abonnement de téléphone.

Avec ces deux forfaits pas chers, vous bénéficiez des appels, SMS et MMS illimités vers tous les mobiles et fixes en France métropolitaine et les DOM. Communiquez sans limite avec tous vos proches ! En plus, si vous avez prévu un voyage en Europe ou dans les DOM, il est bon de savoir que vous disposez de 10 Go/mois d'internet supplémentaires ainsi que les appels, SMS et MMS illimités depuis ces destinations.

Le forfait personnalisable RED by SFR

Ce qui fait la différence avec le forfait sans engagement personnalisable RED est que, si vous avez épuisé votre enveloppe internet, vous pouvez la recharger facilement en quelques clics sur l’application RED & MOI.

Forfait 80 GO : rechargement de 1 Go à 2€ possible (4 recharges maximum)

possible (4 recharges maximum) Forfait 100 Go : rechargement de 50 Go à 10€ possible (une seule fois)

Votre forfait s’adapte à vos besoins et à votre consommation réelle mais également à vos déplacements. Si vous avez prévu un voyage à l’étranger, pour 5€ par mois vous pouvez souscrire à l’option internationale. Vous pouvez l’activer et la désactiver comme vous le souhaitez. Elle comprend les appels, SMS et MMS illimités depuis l’UE, les DOM, la Suisse, Andorre, les USA et le Canada et vers ces mêmes destinations. En plus, vous pourrez profiter de 15 Go d’internet par mois.

On apprécie vraiment la flexibilité de ces deux forfaits sans engagement et dont les prix ne changeront pas même après le première année. Alors vite, vous avez jusqu’au 12 octobre pour y souscrire à petit prix !