Forfait pas cher Sosh : série limitée 80 Go à 14.99€

L’opérateur Sosh propose lui aussi un forfait mobile pas cher et vraiment très intéressant. Découvrez la série limitée 80 Go à 14.99€ par mois seulement. Attention, cette offre n’est pas éternelle, elle prend fin dans quelques jours. Découvrons-vite les avantages de ce forfait mobile sans engagement.

Super promo Sosh : 80 GO à 14.99€

Sosh propose en ce moment une super promo, à savoir le forfait 80 Go à 14.99€ seulement au lieu de 26.99€ en temps normal. Qui ne voudrait pas faire 12€ d’économies tous les mois ? Attention, ce n’est possible que jusqu’au 26 octobre 2020 à 9h, ensuite il sera trop tard.

En plus, vous serez ravis d’apprendre que ce prix est fixe. Il ne doublera pas après la première année. Comme toujours chez Sosh, ce forfait est sans engagement. Vous restez libres de changer d’offre ou d’opérateur quand bon vous semble. Avec Sosh, vous profitez de la qualité du réseau de l’opérateur historique Orange. Dites oui à un service de qualité !

Forfait illimité : appels, SMS et MMS

Avec son forfait 80 Go à moins de 15€, Sosh vous propose 80 Go d’internet mobile depuis la France métropolitaine ainsi que 10 Go d’internet mobile que vous pouvez utiliser depuis l’Europe et les DOM. C’est le forfait parfait pour ceux qui surfent beaucoup sur internet depuis leur smartphone.

Ce forfait mobile comprend également les appels et SMS/MMS illimités en France pour communiquer facilement avec votre famille et vos amis. Si vous avez prévu un séjour à l’étranger, vous profiterez également des appels et SMS/MMS illimités vers l’Europe, les DOM et vers la France. N’ayez pas peur du hors forfait lors de vos prochaines vacances. Votre forfait sera à vos côtés pour vous aider à profiter au mieux de votre périple.

Forfait pas cher à 4.99€

Pour ceux qui n’ont besoin que peu de data et qui ont un petit budget, découvrez le forfait sans engagement Sosh 100 Mo à 4.99€. Derrière ce petit prix se cache 2 heures d’appels depuis la France et l’Europe mais également les SMS et MMS illimités. Cela vous permet de communiquer facilement avec tous vos proches, tout le temps. Les 100 Mo d’internet comprises dans ce forfait peuvent être utilisées depuis la France et l’Europe.