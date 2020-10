Si vous êtes à la recherche d’un forfait mobile pas cher, vous êtes au bon endroit ! Nous vous avons déniché trois bons plans avec des forfaits mobiles à moins de 5 euros. Les opérateurs Free, B&You et Sosh, ont chacun une offre qui devrait vous plaire.

Forfait Free Mobile 50 Mo à 2€

Free propose un forfait 50 Mo à 2€/mois seulement. Avec ce forfait vraiment pas cher, vous bénéficiez de 50 Mo d’internet en 4G+ en France métropolitaine.

Côté communication, vous profiterez de 2h d’appels depuis l’hexagone vers les mobiles et les fixes en France. En plus, les appels vers les mobiles des Etats-Unis, Canada, Chine, DOM et vers les fixes de 100 destinations sont inclus. Les SMS et MMS sont également illimités. Si vous êtes déjà un abonné Freebox, ce forfait sans engagement sera gratuit.

Forfait Sosh 100 Mo à 4.99€

L’opérateur Sosh a également dans son catalogue un forfait mobile à moins de 5€. Découvrez le forfait sans engagement 100 Mo à 4.99€/mois.

Pour ce petit prix, vous avez le droit à 100 Mo d’internet sur le réseau Orange. Profitez aussi de 2h d’appels et des SMS et MMS de manière illimitée en France. Restez facilement en contact avec tous vos proches. Un séjour à l’étranger de prévu prochainement ? Utilisez vos 100 Mo d’internet en Europe, en Suisse, dans les DOM ou en Andorre ainsi que vos 2h d’appels.

Forfait B&You 100 Mo à 4.99€

Jusqu’au 11 octobre 2020, B&You propose son forfait 100 Mo à 4.99€/mois au lieu de 9.99€/mois.

Vos 100 Mo d’internet sont utilisables en France mais aussi en Europe et dans les DOM. En complément, les appels et SMS sont illimités depuis ces mêmes destinations. Les MMS, quant à eux, sont illimités en France. Cette offre promotionnelle se termine dans 2 jours, ne tardez pas pour en profiter. Il s’agit là aussi d’un forfait sans engagement !

Les petits budgets pourront se faire plaisir avec un forfait mobile pas cher mais avec tout de même de nombreux avantages comme les SMS et MMS illimités. A vous de faire votre choix parmi cette sélection !