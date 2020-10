iPhone 12, Mini, Pro et Pro Max, tout ce que l’on sait avant leur présentation officielle

Les nouveaux smartphones iPhone 12 doivent être officiellement présentés ce mardi 13 octobre. Trop impatient ? Pour vous aider à patienter jusque-là, nous avons décidé de vous faire un petit récapitulatif des informations dont nous disposons concernant les caractéristiques techniques, les prix et les dates de sortie respectives des iPhone 12, iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max. En voici tous les détails.

À quelques heures de la présentation officielle de la nouvelle série de smartphones Apple iPhone 12, plusieurs fuites semblent confirmer les caractéristiques techniques des appareils. Les quatre modèles auraient de commun la puce, un processeur Apple A14 gravé en 5 nm associé à 4 Go de RAM pour les modèles iPhone 12, iPhone 12 Mini ou 6 Go pour les deux autres. Selon Apple, le SoC serait 40% plus rapide pour le CPU et 50% pour le GPU, par rapport à la précédente génération A13 Bionic. Ils seraient tous compatibles 5G.

Ils disposeraient tous d’un capteur photo frontal de 12 mégapixels f/2.2 et de trois capteurs au dos de 12 mégapixels avec les deux premiers f/1.8 et f/2.2 pour le dernier. L’un d’entre eux utiliserait 7 lentilles haute qualité pour faire du grand angle. Les iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max profiteraient en plus d’un scanner lidar 3D. Aussi vu sur des véhicules autonomes, le lidar est un dispositif qui permet de numériser et de cartographier son environnement grâce à des faisceaux laser.

Étanches, ils sont prêts à plonger dans le grand bain

Tous les iPhone 12 seraient tous certifiés IP68 leur permettant d’être totalement immergés dans l’eau à une profondeur de 1 mètre pendant plus de 30 minutes sans subir de dommage. On pourrait aussi compter sur la présence de la technologie Face ID pour la reconnaissance faciale et le déverrouillage de l’appareil. Les iPhone 12 et iPhone 12 Mini disposeraient d’un espace de stockage interne de 64, 128 ou 256 Go, selon la version choisie. Les Pro et Pro Max offriraient un minimum de 128 Go et un maximum de 512 Go. Toujours aucune possibilité d’étendre la capacité mémoire.

Tous profitent d’écran Super Retina XDR OLED

Les nouveaux iPhone 12 profiteraient tous d’un écran Super Retina XDR OLED avec une définition de 1242x2688 pixels. Ils bénéficient d’une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, comme les modèles les plus haut de gamme sous Android, comme le OnePlus 8 Pro , le Oppo Find X2 Pro , le Samsung Galaxy S20 Fan Edition , ainsi que ses déclinaisons les plus haut de gamme Galaxy S20 , par exemple. Les diagonales seraient différentes : 5,45 pouces pour l’iPhone 12 Mini, 6,1 pouces pour l’iPhone 12 ou l’iPhone 12 Pro et 6,7 pouces pour l’iPhone 12 Pro Max. Les capacités des batteries seraient, respectivement de 2227 mAh, 2227 mAh, 2815 mAh et 3687 mAh avec une compatibilité charge « rapide » 18 Watts là où les meilleurs smartphones sous Android supportent la charge rapide 65 Watts qui permet de recharger l’appareil en seulement 38 minutes.

Les prix, les dates de précommandes et de disponibilités, à confirmer

Selon les rumeurs qui seront confirmées ou infirmées demain soir, l’iPhone 12 Mini serait proposé à un tarif de 699 dollars pour 64 Go ou 699 dollars pour 128 Go ou 799 dollars pour la version 256 Go. Les précommandes devraient s’ouvrir à partir du 6 novembre pour une disponibilité le 13 novembre.

L’iPhone 12 serait annoncé à un tarif de 749 dollars pour 64 Go, 799 dollars pour 128 Go ou 899 dollars pour 256 Go. Les précommandes devraient s’ouvrir à partir du 16 ou du 17 octobre pour une disponibilité le 23 ou le 24 octobre.

L’iPhone 12 Pro serait proposé à un prix de 999 dollars pour la version 128 Go, 1099 dollars pour 256 Go ou 1299 dollars pour 512 Go. Les précommandes devraient s’ouvrir à partir du 16 ou du 17 octobre pour une disponibilité le 23 ou le 24 octobre.

Enfin, l’iPhone 12 Pro Max pourrait être disponible à un prix de 1099 dollars pour 128 Go, 1199 dollars pour 256 Go ou 1399 dollars pour 512 Go. Les précommandes devraient s’ouvrir à partir du 13 ou du 14 novembre pour une disponibilité le 20 ou 21 novembre.