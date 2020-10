Dernières heures : 80 Go à 3.99€ avec Cdiscount Mobile

La super promo proposée par Cdiscount Mobile, à savoir 80 Go à 3.99 €/mois se termine ce soir. Il ne vous reste que quelques heures pour en profiter ! Regardons ensemble les avantages offerts avec ce forfait mobile vraiment pas cher.

Forfait pas cher : 80 Go à 3.99€

Jusqu’au 12 octobre 2020, à savoir aujourd’hui, l’opérateur Cdiscount Mobile vous propose un forfait 80 Go à 3.99€ par mois seulement pendant 6 mois. A partir du 7ème mois, la mensualité sera de 16.99€. Ainsi, faites 78 euros d’économies sur votre abonnement de téléphone. Pour ce tout petit prix, vous bénéficiez tout de même de nombreux avantages. Le tout sur les réseaux SFR, Orange ou encore Bouygues Télécom. Vous pouvez donc avoir confiance.

Pour 3.99€, bénéficiez de 80 Go d’internet en 4G en France métropolitaine mais également de 8 Go d’internet en Europe et dans les DOM. C’est le forfait idéal pour vos prochains séjours à l’étranger.

Vous profiterez également des appels, SMS et MMS illimités dans l’hexagone. Vous ne prendrez aucun risque à tester cet opérateur car il s’agit d’un forfait sans engagement. Vous serez donc libres de quitter l’opérateur pour un autre ou alors de changer d’offre quand vous le souhaiterez.

Forfait 50 Go avec Huawei P 2019 offert

Cdiscount Mobile vous propose un deuxième bon plan ! Pour toute souscription à un forfait 50 Go à 16.99€/mois, le Huawei P 2019 est offert. C’est l’occasion de craquer pour un forfait pas cher avec en bonus un smartphone offert. Avec le forfait à 16.99€/mois vous profitez de 50 Go en 4G ainsi que des appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine.

Le Huawei P 2019 :

Ecran : 6.21 pouces

Appareil photo : dual 13 Mpx + 2 Mpx

Batterie : 3400 mAh

Mémoire : 64 Go

RAM : 3 Go

Ce bon plan inclus un engagement de 24 mois et est valable jusqu’au 31 octobre 2020.