Bon plan : Le Samsung Galaxy A51 à 329 € seulement

Remplaçant logiquement le Galaxy A50, le smartphone Samsung Galaxy A51 est un appareil de milieu de gamme qui propose un rapport qualité/prix particulièrement intéressant et encore plus avec cette remise 13% sur le modèle noir.

Promo Boulanger : Samsung Galaxy A51 à 329 € au lieu de 379 €

Reprenant le design de son prédécesseur, le smartphone Samsung Galaxy A51 est un appareil qui vaut vraiment le coup notamment par les performances qu’il offre en termes de qualité photo. Proposé à la base à 379 €, il fait l’objet d’une réduction importante de 50 € chez Boulanger ce qui permet de faire une belle économie ou de se procurer des accessoires qui iront bien avec. En plus avec ce marchand, la garantie de 2 ans pièces et main d’oeuvre est offerte ainsi que la livraison.

Le Galaxy A51 profite d’une dalle Infinity-O avec un poinçon pour le capteur photo frontal. L’écran est AMOLED afin de proposer des noirs extrêmement profonds et des couleurs très intenses. Il mesure 6,5 pouces affichant une définition de 1080x2400 pixels. Il n’a pas grand-chose à envier aux meilleurs dans ce domaine. Le mobile est animé par une puce Exynos 9611 associée à 4 Go de mémoire vive et une capacité de stockage de 128 Go avec la possibilité d’étendre la mémoire interne.

Milieu de gamme mais 4 capteurs au dos quand même

Pour un appareil de milieu de gamme, le Galaxy A51 profite malgré tout de 4 capteurs au dos avec un module principal de 48 mégapixels, un autre de 12 pour faire du grand angle, un autre de 5 mégapixels pour optimiser les portraits et un dernier, de 5 mégapixels aussi pour faire des photos macro. Le capteur frontal est un 32 mégapixels. Le mobile est capable de filmer avec une définition Ultra HD 4K à 30 images par seconde. Il y a un accéléromètre et un lecteur d’empreinte digitale pour déverrouiller l’appareil.

Non compatible 5G mais prêt pour les réseaux 4G, le mobile bénéficie du NFC pour les paiements sans contact et l’appairage instantané avec un casque Bluetooth compatible, par exemple. Il est Wi-Fi (5) et Bluetooth. Il charge sa batterie de 4000 mAh via le port USB Type C. Notez aussi la prise jack 3,5 mm pour l’audio. Le mobile est animé par Android 10 avec la promesse de passer sous Android 11 dès que possible.

