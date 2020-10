Google Pixel 4a 5G et Pixel 5, prêt à vous faire aimer la photo

Récemment, Google a annoncé la sortie de deux nouveaux smartphones de la série Pixel, les Pixel 4a et Pixel 5. Compatibles 5G, ils viennent compléter la gamme qui propose déjà le Pixel 4a. En voici tous les détails, misant sur la photo.

Google Pixel 4a 5G et Pixel 5

Les nouveaux smartphones Google Pixel 4a 5G et Pixel 5 sont clairement orientés vers la communication et la photographie, en plus de proposer une interface épurée, Android Stock, comme les autres appareils Pixel avant eux.

Compatibles 5G, ils permettent d’accéder rapidement à Internet et de télécharger des contenus avec une très grande vitesse. En outre, à côté des mobiles qui proposent jusqu’à 4 capteurs au dos, les Pixel 4a 5G et Pixel 5 n’en contiennent que 2 au dos. Il y a un capteur de 12 mégapixels avec la technologie Dual Pixel pour un maximum de détails et un autre de 16 mégapixels pour l’ultra grand-angle. Des modes vision et portrait ont été spécialement optimisés. En outre, on peut également compter sur la disponibilité d’un nouvel outil logiciel pour retoucher les photos. L’actuel Pixel 4a n’a qu’un seul capteur de 12 mégapixels.

Écran OLED 90 Hz pour le Pixel 5

L’écran du Pixel 5 est plus petit que celui du Pixel 4a 5G, contrairement à la logique. Il mesure 6 pouces contre 6,2 pouces pour le second, mais ils offrent tous les deux la même définition de 1080 x 2340 pixels sur une technologie OLED compatible HDR. À noter que l’écran du Pixel 5 propose une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz. La batterie du Pixel 5 a une capacité de 4080 mAh contre 3885 mAh pour la version 4a 5G.

Le modèle Pixel 5 est certifié IP68 pour pouvoir prendre l’eau sans dommage et aussi résister à la poussière. Ils sont animés par une puce Qualcomm Snapdragon 765G pensé pour le jeu associé à 8 Go de RAM pour le Pixel 5 et 6 Go de RAM pour le Pixel 4a 5G. Tous les deux disposent de 128 Go d’espace de stockage interne. Ils fonctionnent sous Android 11.

Les smartphones Google Pixel 4a 5G et Pixel 5 seront disponibles, respectivement courant novembre et à partir du 15 octobre pour des prix de 499 € et 629 €.