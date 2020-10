Amazon Prime Days, notre sélection des meilleures smartphones en promotion

Si vous suivez les actualités sur les produits high-tech, vous devez savoir que la plateforme Amazon organise pendant deux jours ses Prime Days. Des remises exceptionnelles disponibles à chaque clic. L’occasion pour nous de vous présenter une sélection des meilleures offres pour les smartphones.

Les Amazon Prime Days sont organisés tous les ans à la même période. Réservées aux abonnés Prime (abonnement 49€ par an), ces deux jours permettent de profiter d’offres exceptionnelles sur des milliers d’articles et notamment les smartphones. Ainsi, les remises peuvent aller jusqu’à 70% sur certains produits et tant qu’à faire, autant se faire plaisir en cette période délicate. Que cela soit pour vous ou l’un des vos proches, nous avons sélectionnés pour vous les meilleures offres Amazon Primes dans la catégorie des smartphones.

Huawei P30, l’un des tous meilleurs photophones

Ainsi, le Huawei P30 a été lancé à 649 €. Aujourd’hui, pour les Amazon Prime Days, il est proposé à un prix accessible de 379 €. Il s’agit de l’un des tous meilleurs photophones encore aujourd’hui. Il est effectivement capable de réaliser des photos d’une qualité exceptionnelle avec la possibilité aussi de zoomer assez loin sans dégradation. Avec ses 6 Go de RAM et sa puce Kirin 980, il se montre très performant et il dispose d’un design particulièrement abouti avec des finitions exemplaires. Animé par le système Android, il peut télécharger les applications depuis le Google Play Store. Son écran de 6,1 pouces est aussi d’une grande qualité.

Le smartphone Huawei P30 débloqué et compatible 4G est proposé à un prix de 379 € au lieu de 649 € soit une remise de 42%. La livraison est gratuite et rapide.

Samsung Galaxy S20, du haut de gamme

Pour ses Prime Days 2020, la plateforme propose une remise exceptionnelle sur le smartphone Samsung Galaxy S20 4G dans sa version grise. D’une très belle couleur, ce mobile au design particulièrement soigné et aux finitions exemplaires.

Modèle haut de gamme, il dispose d’un très bel écran de 6,2 pouces AMOLED et profite d’une configuration photo arrière à triple capteurs avec un module principal à 64 mégapixels et deux autres de 12 mégapixels dont un zoom optique. L’appareil est capable de filmer avec une définition 8K. Il fonctionne avec une puce Exynos 990 associée à 8 Go de RAM. Sa batterie de 4000 mAh vous permet de tenir une journée et demie. Elle supporte la charge rapide mais, très pratique, vous pouvez le recharger sans fil, par induction.

Le smartphone Samsung Galaxy S20 lancé en février 2020 à un tarif de 909 € est actuellement disponible à 649 € soit une remise de 29% pour les Amazon Prime Days avec livraison gratuite et rapide.

Samsung Galaxy A51, un milieu de gamme attiré vers les plus hauts sommets

Enfin, pour finir cette petite sélection, nous vous proposons le Samsung Galaxy A51. Compatible 5G, il se distingue par son design Premium. Malgré le fait qu’il s’agisse d’un modèle de milieu de gamme, cela ne lui empêche pas de proposer 4 capteurs photo au dos avec un module principal de 48 mégapixels accompagné d’un 12 mégapixels pour une vision à 123 degrés, un 5 mégapixels pour les profondeurs de champ et un autre 5 mégapixels pour les photos macro.

L’appareil dispose d’un très large écran de 6,5 pouces AMOLED qui n’a pas grand-chose à envier aux modèles haut de gamme. Il est animé par la puce Exynos 9611 avec 6 Go de mémoire vive. Sa batterie de 4500 mah vous permet de tenir la journée sans aucune crainte de finir à plat.

Le smartphone Samsung Galaxy A51 sorti en tout début d’année était annoncé à 479 € est actuellement proposé à 379 € pour les Amazon Prime Days.