Nouvelle série de smartphones Oppo Reno4, Reno4 Z et Reno4 Pro, 5G, qualité photo et charge ultra rapide

La marque Oppo a récemment présenté sa nouvelle gamme de smartphones de la série Reno4. Pas moins de 3 nouveaux modèles sont ainsi proposés sur le marché pour tenter de séduire un public aussi large que possible grâce à des caractéristiques et des prix plutôt intéressants. Ils misent sur la qualité photo et la recharge ultra rapide 65 Watts. En voici tous les détails.

La nouvelle gamme de smartphones Oppo Reno4 est du milieu de gamme tirant sur le Premium. Pourtant, le constructeur Oppo a décidé de proposer des configurations plus musclées en termes de capteurs photo afin de proposer aux utilisateurs des résultats les plus aboutis qu’ils soient. Ainsi, la marque a fait plutôt sensation dans ce domaine avec le modèle haut de gamme Oppo Find X2 Pro proposant des clichés de très haute volée. Ici, la série s’articule autour de 3 modèles, le Reno4, le Reno4 Z et le Reno4 Pro.

Oppo Reno4 avec triple capteur photo

Le smartphone Oppo Reno4 Pro s’appuie sur un capteur photo principal de 48 mégapixels avec technologie Quad Pixel pour un maximum de détail. Il est accompagné d’un capteur de 12 mégapixels avec un téléobjectif zoom optique 2x et un dernier module de 13 mégapixels. Il y a un mode vidéo Ultra Night qui souhaite proposer des scènes particulièrement lumineuses même en cas de difficulté d’éclairage. Le capteur frontal est un 32 mégapixels avec 5 lentilles.

Reno4 Pro, une charge ultra rapide en 38 minutes

Le Reno4 Pro est animé par une puce Qualcomm Snapdragon 765G compatible 5G. Elle est associée à 12 Go de RAM et propose un espace de 512 Go pour le stockage, comme le Find X2 Pro, par exemple. Malheureusement, il n’y a pas de possibilité d’extension de la mémoire. L’écran mesure 6,5 pouces au format 20:9 avec la technologie OLED et une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz. Il y a un lecteur d’empreinte situé sous l’écran. Le tout est alimenté par une double batterie d’une capacité totale de 4000 mAh. Il supporte la charge ultra rapide 65 Watts ce qui lui permet d’être complètement chargé en seulement 38 minutes.

Le mobile supporte deux cartes SIM en cas de besoin. Il mesure 159,6x72,5x7,6 mm pour un poids de 172 grammes ce qui en fait le smartphone 5G le plus fin du marché.

Le nouveau smartphone Oppo Reno4 Pro est proposé en précommande en bleu ou en noir à un prix conseillé de 800 € environ.

Oppo Reno4 aussi avec la charge rapide

Le modèle Oppo Reno4 profite également d’une configuration photo à triple capteurs avec le même module principal que le Reno4 Pro associé à un 8 mégapixels pour le grand angle et un autre capteur de 2 mégapixels monochrome pour optimiser les portraits. Il a un écran de 6,4 pouces AMOLED 60Hz avec une définition de 1080x2400 pixels au format 20:9. Il est aussi animé par la puce Snapdragon 765G avec 8 Go de RAM, cette fois et 128 Go de stockage. La batterie fait 4020 mAh et accepte aussi la charge ultra rapide 65 Watts avec la promesse d’une recharge complète en 38 minutes. Le lecteur d’empreinte est situé sous l’écran.

Le nouveau smartphone Oppo Reno4 est décliné en noir ou en bleu. Il est disponible en précommande pour un prix conseillé de 550 €.

Ecran 120 Hz pour le Oppo Reno4 Z mais pas de charge ultra rapide

Enfin, le modèle Oppo Reno4 Z profite du même design que les autres malgré un châssis légèrement plus épais. Le lecteur d’empreinte est placé sur le côté, pour tomber sous le pouce. L’écran profite d’une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, une caractéristique réservée aux modèles plus haut de gamme. Il utilise la technologie LCD sur 6,57 pouces avec une définition de 1080x2400 pixels. Il est animé par la puce Mediatek Dimensity 800 compatible 5G associée à 8 Go de RAM et 128 Go d’espace de stockage interne. La batterie a une capacité de 4000 mah mais supporte la charge 18 Watts et ne peut pas se recharger aussi vite que les autres appareils de la série. Côté photo, on peut compter sur l’intégration d’un capteur principal de 48 mégapixels, d’un autre de 8 et deux derniers de 2 mégapixels chacun pour optimiser les portraits. A l’avant, il y a deux capteurs de 16 et 2 mégapixels pour se prendre en selfie.

Le nouveau smartphone Oppo Reno4 Z sera disponible à partir du 22 octobre pour un prix conseillé de 380 € environ.