Forfait RED, les promotions continuent

Bonne nouvelle, les deux forfaits mobiles proposés par RED sont toujours en promotion. L’offre qui devait se terminer hier a été prolongée jusqu’au 19 septembre. Le forfait 80 Go est toujours à 14€ et le forfait 100 Go à 16€. Si vous êtes à la recherche d’un forfait qui allie petit prix, beaucoup de data et qui est sans engagement, vous êtes au bon endroit !

Forfait 80 Go et 100 Go sans engagement

Chez RED, les forfaits mobiles sont sans engagement. Vous pouvez donc souscrire sans risque à l’une de ces deux offres, et par la suite changer d’offre ou d’opérateur, quand vous en aurez envie. Vous restez libres ! Jusqu’au 19 octobre 2020, l’opérateur RED propose les deux forfaits suivants à petit prix :

80 Go pour 14€ par mois au lieu de 17€

par mois au lieu de 17€ 100 Go pour 16€ par mois au lieu de 20€

L’enveloppe internet est utilisable en France métropolitaine et en très haut débit (4G et 3G). Est également incluse, une enveloppe de 10 Go d’internet que vous pouvez utiliser depuis l’Union Européenne et les DOM.

Forfait illimité : appels, SMS et MMS

Pour communiquer avec tous vos proches, RED propose les communications illimitées. Avec ces deux forfaits mobiles, vous bénéficiez des appels illimités vers tous les mobiles et fixes en France métropolitaine et dans les DOM. Pour compléter, les SMS et MMS sont également illimités vers tous les opérateurs en France. Mais les avantages ne s’arrêtent pas là car ces deux forfaits sont personnalisables, c'est-à-dire que si vous avez prévu un séjour à l’étranger, vous pouvez tout à fait, pour 5€ seulement, activer l’option internationale. Grâce à elle, depuis l’Union Européenne et les DOM, la Suisse, Andorre, les USA et le Canada, vos Appels, SMS, MMS sont illimités vers ces destinations et la France métropolitaine. En complément, profitez aussi de 15 Go mensuels.

Avec ces deux forfaits pas chers RED by SFR, si vous avez consommé l’intégralité de vos gigas, il est possible de les recharger.

80 Go : 1 Go à 2€ (4 recharges maximum)

(4 recharges maximum) 100 Go : 50 Go à 10€ (1 recharge maximum)

Les forfaits RED ont tout pour plaire, alors profitez vite de la promo qui se termine le 19 octobre prochain.