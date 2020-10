Le smartphone Gaming Lenovo Legion Phone est disponible en précommande

Annoncé dans le courant de l’été, le nouveau smartphone Lenovo Legion Phone Duel pensé pour les joueurs est désormais disponible en précommande. Intégrant ce qui se fait de mieux en termes de composants, il dispose également de sérieux atouts pour prendre l’avantage sur vos adversaires. En voici tous les détails.

Alors que de plus en plus d’utilisateurs se servent de leur smartphone pour jouer à des jeux vidéo chez eux ou en déplacement, plusieurs modèles sont maintenant spécialement conçus pour ce type d’activité. Ainsi, Asus propose déjà le ROG Phone III, Razer son RazerPhone 2, Nubia a son Red Magic 5G et il faut aussi compter sur le Black Shark 3 (Xiaomi). Acteur important du e-sport, Lenovo entre dans la danse avec un modèle baptisé Legion Phone DUEL. Legion étant le nom de la branche gaming du constructeur.

Un mobile ultra puissant avec un Snapdragon 865+ et 16 Go de RAM

Le nouveau smartphone Lenovo Legion Phone Duel s’appuie donc sur un large écran de 6,65 pouces AMOLED, soit l’un des plus grands dans cette catégorie (et les autres aussi d’ailleurs). Il offre une définition de 1080x2340 pixels avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz, là où les modèles plus haut de gamme « classique » proposent du 120 Hz. Il est animé par un processeur Qualcomm Snapdragon 865+ compatible 5G et associé à 12 ou 16 Go avec jusqu’à 512 Go d’espace de stockage interne. Cette dernière répond à la norme UFS 3.1 pour des écritures et des lectures très rapides.

Chargement ultra rapide à la clé

La batterie, ou plus exactement les deux batteries ont une capacité totale de 5000 mAh. Elles profitent d’une charge rapide 90 Watts. Ainsi, le constructeur annonce pouvoir recharger complètement l’appareil en seulement 30 minutes et passer de 0 à 50% en 10 petites minutes. Elles sont intégrées spécialement pour limiter les zones de chauffe. En outre, elles sont dotées d’un système de refroidissement liquide associé à des tubes de cuivre. Il y a deux prises de recharge, l’une sur le profil inférieur, classique et l’autre est situé sur le côté de l’appareil pour pouvoir jouer tout en chargeant. À l’opposé, il y a une caméra rétractable de 20 mégapixels qui permet de se filmer pendant le jeu. Le son est stéréo et un gyroscope détecte les mouvements du mobile pour optimiser les expériences de jeu.

Pour une plus grande immersion dans les jeux

Le dos du smartphone Lenovo Legion Phone Duel profite d’un logo illuminé de différentes couleurs. On trouve aussi un capteur photo de 64 mégapixels utilisant la technologie Quad Pixel. Comptez sur l’intégration de deux moteurs à vibration pour une immersion la plus totale dans les jeux. Enfin, notez que l’appareil est animé par le système Android 10 avec la possibilité de passer à la version 11. Il y a également une surcouche logicielle avec 6 thèmes disponibles et des personnalisables possibles. Un mode « Maison » permet de projeter l’image du smartphone vers un moniteur externe et de pouvoir jouer avec une souris et un clavier, via une station d’accueil.

Le nouveau smartphone Lenovo Legion Phone Duel est disponible en précommande à partir de 999 € avec le choix entre un casque Yoga avec réduction de bruit ambiant ou un assistant Lenovo Smart Clock offert.