Nouvelle promo Free : 80 Go à 12.99€

Free vient tout juste de prolonger son offre promotionnelle, le forfait 80 Go est toujours à 12.99€ seulement. Ne passez pas à côté de ce forfait sans engagement à petit prix. Cette offre est valable jusqu’au 20 octobre, alors regardons vite ce qu’elle cache et découvrez si elle ne vous permettrait pas de faire des économies sur votre forfait de téléphone.

Forfait sans engagement 80 Go à 12.99€

Avec Free, le forfait 80 Go à 12.99€ par mois pendant un an est sans engagement. Au bout de la première année, vous basculerez de manière automatique sur le forfait Free 100 Go pour 19.99€/mois. Comme c’est sans engagement, naturellement vous pouvez avant le 13ème mois changer d’offre ou même d’opérateur. Nous aurons de nouveaux bons plans à vous proposer l’année prochaine pour continuer à profiter d’un forfait mobile pas cher.

Pour moins de 13€ par mois, vous bénéficiez de 80 Go d’internet en France métropolitaine ainsi que 8 Go d’internet lorsque vous êtes en voyage en Europe ou dans les DOM. Vous serez ravis d’apprendre que les appels vers les mobiles et fixes, les SMS et les MMS sont illimités dans l’hexagone et vers les DOM.

Forfait sans engagement 100 Go à 19.99€

Au bout d’un an, vous profiterez du forfait Free 100 Go à 19.99€. Votre mensualité sera un peu plus élevée mais les avantages seront aussi plus importants. Avec ce forfait mobile, vous bénéficiez de 100 Go d’internet en 4G et 4G+ en France métropolitaine. Si vous êtes abonnés Freebox, pour 15.99€/mois, vous avez le droit à de l’internet en illimité.

Les appels sont illimités depuis la France métropolitaine vers les mobiles et fixes en France métropolitaine, mais aussi vers les mobiles des Etats-Unis, du Canada, de la Chine, des DOM ainsi que vers les fixes de 100 destinations. Les SMS et MMS sont également en mode illimité.

Un voyage de prévu ? Partez tranquillement avec votre smartphone car depuis l’Europe, les DOM, les Etats-Unis, le Canada, l’Afrique du Sud, l’Australie, la Nouvelle-Zélande et Israël, les appels, SMS, MMS sont illimités. En plus, depuis plus de 65 destinations, vous avez le droit à 25Go d’Internet.

Le petit plus de ce forfait est l’accès à l’application Ligue 1 Uber Eats avec 100% des matchs de la Ligue 1 Uber Eats sous forme d'extraits en quasi-direct sur votre smartphone.