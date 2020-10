iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max, enfin officialisés avec de la 5G et la charge sans fil

Après plusieurs mois de rumeurs et de spéculations sur les caractéristiques des nouveaux iPhone 12, Apple a enfin levé le voile sur 4 modèles embarquant la 5G et la possibilité d’être rechargé sans fil. En voici tous les détails.

Pour l’iPhone 12, Apple propose une gamme plutôt large avec 4 appareils. Tous proposent un design plus fin que les précédents modèles avec un revêtement en céramique et des bords en aluminium qui apportent une résistance plus importante notamment lors de chutes. Les versions Pro et Pro Max profitent de bords en acier inoxydable. Tous les modèles sont certifiés IP68 ce qui signifie qu’ils peuvent supporter un plongeon jusqu’à 6 mètres de profondeur pendant 30 minutes maximum. Les iPhone 12 et iPhone 12 mini sont déclinés en noir, blanc, RED, vert et bleu. Les versions Pro et Pro Max sont proposées en bleu, or, argent ou graphite. Tous embarquent la dernière puce Apple A14 Bionic gravée en 5 nm.

iPhone 12 mini et iPhone 12, grand écran et double capteurs photo

Commençons par les plus petits, l’iPhone 12 mini et l’iPhone 12 qui partagent plusieurs composants. L’iPhone 12 mini a des dimensions de 131,5x64,2x7,4 mm et un poids de 133 grammes. L’iPhone 12 mesure 146,7x71,5x7,4 mm pour un poids de 162 grammes. L’écran du mini mesure 5,4 pouces contre 6,1 pouces pour l’iPhone 12. Ils utilisent une dalle Super Retina XDR OLED HDR avec une définition de 1080x2340 pixels pour le mini et de 1170x2532 pixels pour l’iPhone 12. Le constructeur annonce une luminosité de 1200 nits ce qui est extrêmement élevé.

Pour la photo, les deux appareils embarquent deux capteurs de 12 mégapixels avec grand angle sur 120 degrés avec un zoom optique 2x et une stabilisation optique. Les deux sont capables de filmer avec une définition 4K à 60 images par seconde et HDR Dolby Vision jusqu’à 30 images par seconde. À l’avant, il y a un capteur de 12 mégapixels avec mode portrait et effet Bokeh. Les appareils sont donc 5G, Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.0. Notez également l’intégration d’une puce Ultra Wideband (UWB) pour « une capacité de perception de l’espace », selon le constructeur. Le NFC est également de mise pour le paiement sans contact et l’appairage avec un appareil compatible.

Charge sans fil Qi ou MagSafe

Apple ne communique pas sur la capacité de la batterie. Celle-ci se charge toujours avec un connecteur Lightning alors que certains pensaient que le constructeur passerait au USB Type C. La batterie peut être chargée sans fil avec un système Qi jusqu’à 7,5 W ou avec le nouvel accessoire de charge sans fil Apple MagSafe jusqu’à 15 W. Apple ne fournit pas de chargeur secteur dans la boîte. Seul le câble est inclus. Il est aussi prévu que le constructeur ne livre pas d’écouteurs avec le produit sauf pour la France où c’est obligatoire.

Les prix et les disponibilités

L’iPhone 12 mini sera disponible en précommande à partir du 6 novembre pour un prix de 809 € pour 64 Go d’espace de stockage. La version 128 Go sera proposée en précommande à 859 € et comptez sur un prix de 979 € pour la version 256 Go. L’iPhone 12 sera disponible en précommande à partir du 16 octobre pour un prix de 909 € pour 64 Go de mémoire interne, 959 € pour 128 Go et 1079 € pour avoir 256 Go.

iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max, surtout pour…les pros

Dans l’optique d’une gamme complète, Apple propose également les iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max. Leurs dimensions respectives sont de 146,7x71,5x7,4 mm et 160,8x78,1x7,4 mm pour des poids de 187 grammes et 226 grammes. La version Pro a un écran de la même taille que l’iPhone 12, soit 6,1 pouces. Le modèle Pro Max utilise un écran de 6,7 pouces. Ils affichent respectivement des définitions de 1170x2532 pixels et 1284x2778 pixels s’appuyant sur une dalle Super Retina XDR HDR compatible Dolby Vision.

Un scanner Lidar embarqué

Au dos, on trouve trois capteurs de 12 mégapixels donc un de plus que les iPhone 12 et iPhone 12 mini. Il y a de l’ultra grand angle, du grand angle et un téléobjectif avec zoom optique 2,5x. Il y a une double stabilisation de l’image. En plus, on peut compter sur la présence d’un scanner Lidar. Ce dernier permet de mesurer avec une extrême précision les éléments autour de l’appareil et par exemple, aider les professionnels à aménager des espaces. Les applications sont à développer autour du concept. En façade, on trouve un capteur de 12 mégapixels f/2.2. Les mobiles sont compatibles 5G, Wi-Fi 6, NFC, Bluetooth 5.0. La batterie intégrée peut être rechargée avec un câble Lightning fourni. Comme les autres mobiles de la marque, le bloc d’alimentation n’est pas livré, mais par contre, en France, nous avons droit aux écouteurs inclus. Les iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max sont compatibles avec la recharge sans fil, mais pas Qi. Il faut utiliser le système Apple MagSafe qui permet de charge jusqu’à 15 W.

Bientôt disponibles à la vente

L’iPhone 12 Pro sera disponible en précommande à partir du 16 octobre pour un prix de 1159 € pour 128 Go d’espace de stockage. La version 256 Go sera proposée en précommande à 1279 € et comptez sur un prix de 1509 € pour la version 512 Go. L’iPhone 12 Pro Max sera disponible en précommande à partir du 6 novembre pour un prix de 1259 € pour 128 Go de mémoire interne, 1379 € pour 256 Go et 1609 € pour avoir 512 Go.