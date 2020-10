Amazon Prime Days : les meilleures offres smartphones du jour

Plus que quelques heures pour profiter des Prime Days d’Amazon. Il s’agit de bénéficier de remises exceptionnelles disponibles à chaque clic. Voici une sélection des meilleures offres pour les smartphones.

Tous les ans, les Amazon Prime Days sont organisés afin de proposer aux abonnés Prime (abonnement 49€ par an), de promotions sur des milliers d’articles high-tech, pour la maison et notamment les smartphones. Ainsi, les réductions peuvent aller jusqu’à 70% sur certains produits et tant qu’à faire, autant se faire plaisir en cette période délicate. Que cela soit pour vous ou l’un de vos proches, nous avons sélectionné pour vous les meilleures offres Amazon Primes dans la catégorie des smartphones.

Samsung Galaxy A71 avec un très large écran de 6,7 pouces

Le smartphone Samsung Galaxy A71 est proposé à un prix de 379 € au lieu de 479 € soit une remise de 100 € à valoir sur cet appareil qui propose une très grande surface d’affichage avec son écran de 6,7 pouces, presque aussi grand qu’une tablette tactile.

Il utilise la technologie Super AMOLED pour offrir des contrastes extrêmement profonds et des couleurs éclatantes. Animé par une puce Snapdragon 730 associé à 6 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne, il embarque 4 capteurs photo dont un module principal de 64 mégapixels. La promesse d’une belle autonomie est là avec sa batterie 4500 mAh et son prix particulièrement alléchant actuellement font de cette occasion une affaire à saisir.

Lancé à un prix de 479 €, le smartphone Samsung Galaxy A71 est disponible à 379 € pendant les Prime Day sur Amazon, soit une réduction de 100 €.

Huawei P40 Lite, un beau design et 4 capteurs au dos

Annoncé avec ses grands frères les Huawei P40 et Huawei P40 Pro, le smartphone Huawei P40 Lite est la version d’entrée de gamme. Il fait l’objet d’une remise exceptionnelle de 130 € pour les Amazon Prime Day.

Malgré son positionnement dans la série P40, cela ne lui empêche pas de proposer un design particulièrement réussi avec des lignes fines et un revêtement à la fois beau et robuste. Il est animé par une puce Kirin 810 profitant aussi d’un espace de stockage de 128 Go internes extensibles. Son écran mesure 6,4 pouces. Pour la photo, il n’est pas en reste puisqu’il utilise le capteur Sony 48 mégapixels avec technologie Quad Pixel pour un maximum de détail. Il est accompagné de 3 autres capteurs de 8, 2 et 2 mégapixels pour toutes les situations. Sa batterie de 4200 mAh vous permet de tenir une journée et demie sans problème en une seule charge.

Lancé à un prix conseillé de 329 €, le smartphone Huawei P40 Lite est aujourd’hui proposé à un tarif de 199 €, soit une remise de 130 €.

Xiaomi Redmi Note 9 Pro, rapport qualité prix imbattable

S’il vous faut un smartphone proposant des caractéristiques techniques intéressantes, un design alléchant et un prix mini, le Redmi Note 9 Pro de Xiaomi est actuellement à 199 € au lieu de 279 €. Déjà qu’au tarif initial, cet appareil était particulièrement attirant autant dire qu’il n’en restera pas beaucoup.

À l’intérieur, on trouve une puce Qualcomm Snapdragon 720G pensé pour le gaming avec 6 Go de mémoire vive. Il s’appuie sur un très large écran de 6,67 pouces ce qui permet de voir chaque adversaire venir. Il supporte la charge rapide 30 W avec le chargeur inclus. Pour la photo, il est loin d’être à la traîne avec ses 4 capteurs photo au dos. Le module principal est un 64 mégapixels. Il y a aussi un autre capteur de 8 mégapixels pour le grand angle, un 5 mégapixels pour les photos macro et un 2 mégapixels pour le calcul de la profondeur de champ. Il peut supporter deux cartes SIM et une carte de stockage si besoin. Enfin, sa batterie de 5020 mAh vous permet d’être tranquille pendant une bonne journée et demie, voire plus.

Annoncé à un prix conseillé de 279 €, le smartphone Xiaomi Redmi Note 9 Pro est actuellement disponible pour 199 €, soit une réduction de 29% pour les Amazon Prime Day.