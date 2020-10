realme 7 Pro avec quatre capteur photo et charge ultra rapide 38 minutes est enfin disponible

La marque chinoise realme continue de développer son offre sur le marché des smartphones en proposant les nouveaux mobiles realme 7 et realme 7 Pro. Ils ont été annoncés début septembre pour le marché indien et plus récemment pour la France. Aujourd’hui, le realme 7 Pro est disponible à la vente avec une offre de remboursement de 30 euros à valoir pour tout achat jusqu’au 19 novembre.

Le nouveau smartphone realme 7 Pro est un mobile de milieu de gamme. Cela ne l’empêche pas de proposer un écran Super AMOLED de 6,4 pouces sur une définition de 1080x2400 pixels avec, selon le constructeur, une luminosité pouvant atteindre 600 nits ce qui est relativement important pour un tel appareil. On peut compter sur la présence de quatre capteurs photo au dos avec 64 mégapixels pour le module principal, un autre de 8 mégapixels pour faire du grand angle sur 119 degrés et deux autres pour réaliser des photos macro et optimiser les portraits grâce à un élément monochrome.

Chargé à 100% en seulement 38 minutes

L’une des plus impressionnante caractéristique, c’est sa capacité à recharger très rapidement sa batterie d’une capacité de 4500 mAh. En effet, grâce à la charge rapide 65 Watts, le constructeur annonce seulement 38 minutes pour passer de 0 à 100%. Notez pour finir que le mobile est animé par la puce Snapdragon 720G avec 8 Go de mémoire vive et un espace de stockage de 128 Go.

Offre de remboursement de 30€

Le nouveau smartphone realme 7 Pro est désormais disponible. Il est proposé au prix de 329 € avec une ODR de 30€ du 13 octobre jusqu’au 19 novembre par le construteur. Décliné en noir ou en bleu, c'est le moment idéal pour l'acquérir. Pour bénéficier de cette offre de remboursement, il vous suffira simplement de remplir un bulletin, de joindre à votre courrier les justificatifs demandés et d'envoyer le tout à l'adresse indiquée. Ensuite, 30 euros vous seront remboursés directement sur votre compte bancaire. Vous trouverez tous les renseignements sur le site du marchand Boulanger. En plus, vous pourrez profiter de la garantie 2 ans pièces et main d'oeuvre ainsi que de la livraison offerte.