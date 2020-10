Le Pixel 5 de Google est disponible à la vente

Après une phase de précommande qui durait jusqu’à aujourd’hui, le nouveau smartphone Google Pixel 5 est enfin disponible à la vente directe. Proposé à un tarif de 629 €, il promet des photos d’une très grande qualité ainsi qu’une prise en main facilitée par la dernière version d’Android 11.

Nouveau smartphone Google, le Pixel 5

Annoncé en même temps que le Pixel 4a 5G, le nouveau smartphone Google Pixel 5 est désormais disponible. Rappelons qu’il s’agit d’un modèle Premium s’appuyant sur un écran OLED HDR de 6 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz pour des défilements fluides. Animé par une puce Qualcomm Snapdragon 765G à huit cœurs associée à 8 Go de mémoire vive et un espace de stockage de 128 Go, il peut également résister à l’eau. Le lecteur d’empreinte est situé au dos, comme sur le Pixel 4a et le Pixel 4a 5G. Juste à côté, il y a un bloc photo avec 2 capteurs dont un de 12 mégapixels utilisant la technologie double pixel et un autre de 16 mégapixels pour faire du grand angle. À l’avant, on trouve une caméra de 8 mégapixels avec mise au point fixe insérée dans le poinçon qui se trouve dans le coin supérieur gauche de l’écran.

Sous Android 11

Fonctionnant sous Android 11 préinstallé, le mobile profite d’une version totalement épurée avec les seules applications Google. Bien entendu, la plateforme Play Store est là pour vous permettre de retrouver vos programmes préférés. Disponible exclusivement en noir, le smartphone Google Pixel 5 est proposé à un prix de 629 €.

