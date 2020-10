Le nouveau smartphone Huawei P Smart 2021 avec sa batterie 5000 mAh est disponible aujourd’hui

La marque Huawei toujours prise dans la tourmente des sanctions américaines continue malgré tout de proposer différents smartphones sur le marché. Ainsi, elle annonce aujourd’hui la disponibilité du nouveau modèle P Smart 2021 pour son entrée de gamme. Doté d’une batterie de 5000 mAh, d’un très large écran de 6,67 pouces et de la possibilité d’une charge rapide, il est proposé à moins de 230 €.

Pour continuer à occuper le terrain sur le marché des smartphones et ne pas perdre totalement pied, Huawei annonce la disponibilité du modèle P Smart version 2021. Afin d’assurer un temps d’utilisation aussi long que possible, il est équipé d’une batterie d’une capacité de 5000 mAh. Celle-ci profite de la SuperCharge de 22,5 W qui permet, selon le constructeur, après seulement 10 minutes de charge de pouvoir visionner deux heures de vidéo.

Profitez d’un très grand écran de 6,67 pouces

Le mobile est animé par un processeur Kirin 710A associé à 4 Go et 128 Go d’espace de stockage interne avec la possibilité d’insérer une carte mémoire. Il s’appuie sur un écran LCD de 6,67 pouces, presque comme une tablette. Il affiche une définition de 1080x2400 pixels. L’écran est certifié TÜV Rheinland pour sa faible émission de lumière bleue. Le mobile dispose d’un lecteur d’empreinte digitale sur le côté pour identifier son propriétaire et le déverrouiller.

Une configuration photo à 4 capteurs

Pour la photo, partie importante que Huawei, le P Smart 2021 est équipé d’un capteur principal de 48 mégapixels. Il y a également un capteur ultra grand angle 8 mégapixels à 120 degrés et un objectif 2 mégapixels pour les photos macro à 4 cm du sujet. Enfin, notez également la présence d’un capteur de 2 mégapixels pour calculer les profondeurs de champ et ainsi optimiser les portraits. En façade, on trouve un capteur de 8 mégapixels avec la technologie d’intelligence artificielle AI Beautification.

Le smartphone Huawei P Smart profite d’un port audio jack 3,5 mm et d’un connecteur USB Type C pour la charge et la synchronisation.

Le P Smart 2021, comme la précédente version, fonctionne sur une base Android OpenSource mais ne peut pas accéder à la plateforme Google Play Store. Le constructeur propose, à la place, l’AppGallery pour y télécharger des applications compatibles.

Le nouveau smartphone Huawei P Smart 2021 est disponible à la vente dès aujourd’hui pour un prix de 277 € chez Amazon. Il est décliné en noir, or ou vert.