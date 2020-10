Smartphone OnePlus 8T, l’expérience d’un 8 Pro (ou presque) en moins cher avec écran 120 Hz et charge ultra rapide

Comme prévu depuis plusieurs jours maintenant, la marque OnePlus a organisé une présentation en ligne pour annoncer la sortie prochaine de son nouveau smartphone haut de gamme, le OnePlus 8T. L’idée est de proposer un appareil abordable utilisant les toutes dernières technologies. Pari réussi ? En voici tous les détails.

Après la présentation des OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro un peu plus tôt dans l’année, le constructeur chinois OnePlus a officialisé un autre smartphone dans les séries des 8, le 8T. Il s’agit d’un appareil qui veut proposer une expérience similaire à celle du 8 Pro mais avec l’encombrement du 8. Cette stratégie est différente du modèle appliqué pour le récent OnePlus Nord, plutôt de milieu de gamme à tarif abordable pour toucher un public aussi large que possible. Le constructeur a aussi annoncé qu’il n’y aura pas de OnePlus 8T Pro pour éviter les effets de « cannibalisation » des appareils entre eux et pour que les gammes soient assez claires pour tous. Le OnePlus 8T entre en concurrence avec le Pixel 5 de Google, le Samsung Galaxy S20 FE ou le Xiaomi Mi 10T Pro, par exemple.

Écran 120 Hz, pour un maximum de fluidité

Le smartphone OnePlus 8T s’appuie sur un écran de 6,55 pouces AMOLED affichant une définition de 1080x2400 pixels. Comme le OnePlus 8 Pro, il profite d’une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz mais, à la différence du Pro et de sa surface d’affichage incurvée, celui-ci est plat. Le mobile est animé par une puce Qualcomm Snapdragon 865 associée à 8 ou 12 Go de mémoire vive et 128 ou 256 Go d’espace de stockage au format UFS 3.1. OnePlus indique que le système de refroidissement est plus efficace que sur le OnePlus 8. Le tout est alimenté par une batterie (ou plus exactement deux entités d’énergie) d’une capacité totale de 4500 mAh. Elle est compatible avec la charge ultra rapide 65 Watts ce qui permet de le recharger totalement en seulement 39 minutes, selon le constructeur, avec l’aide du bloc d’alimentation 65 Watts fournit par le fabricant, à la différence d’Apple qui ne propose plus cet accessoire avec ses nouveaux iPhone 12, par exemple.

Un bloc photo placé sur le côté

Côté photo, le OnePlus 8T profite d’un capteur principal de 48 mégapixels avec un autre de 16 mégapixels pour l’ultra grand-angle. Il y a également un capteur de 5 mégapixels pour les photos macro et un dernier objectif monochrome de 2 mégapixels pour optimiser les portraits. À noter que le bloc photo se trouve dans le coin supérieur gauche alors que sur les autres 8, il est au milieu de son dos. En façade, on trouve un capteur de 16 mégapixels intégrés dans le poinçon de l’écran comme sur les autres OnePlus 8. Le mobile est Wi-Fi 6 et 5G. il embarque également une puce NFC. L’appareil est animé par le très récent Android 11 avec une surcouche logicielle habituelle, Oxygen OS dans sa 11ème version.

Le nouveau smartphone OnePlus 8T sera disponible à partir du 20 octobre pour un prix de 599 € pour la version 8/128 Go en vert ou argent mais il est déjà possible de le précommander. La version 12/256 Go sera proposée à un tarif de 699 € uniquement en vert. En cadeau, le constructeur offre les écouteurs OnePlus Type-C Bullets d’une valeur de 24,95 €.