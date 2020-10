Ouverture des précommandes pour les nouveaux iPhone 12 et iPhone 12 Pro

C’est le jour J pour les précommandes des iPhone 12 et iPhone 12 Pro. Apple ouvre effectivement les vannes pour vous permettre de commander en avance l’un de ces nouveaux smartphones à partir de 14h ce vendredi 16 octobre. En voici tous les détails.

iPhone 12 et iPhone 12 pro en précommande

Comme convenu lors de la présentation des nouveaux smartphones Apple iPhone 12 et iPhone 12 Pro, la marque Apple permet à partir d’aujourd’hui vendredi 16 octobre à 14 heures précises de les précommander. Les livraisons devraient débuter à partir du 23 octobre. Le constructeur assure que l’envoi est gratuit, rapide et sans contact. Une bonne chose dans le contexte sanitaire actuel où les clients souhaitent pouvoir en profiter au plus vite et dans des conditions aussi sécurisées que possible. En cas de problème avec l’un des appareils commandés, Apple précise que les retours sont faciles et tout aussi gratuits. Quel que soit le modèle choisi, des solutions de financement sont proposées afin de permettre à un nombre de personnes aussi important que possible de se les offrir. Notez que tous les iPhone 12 seront livrés uniquement avec des écouteurs comme la loi française y oblige le constructeur et un câble Lightning mais qu’il n’y a pas de chargeur secteur. L’iPhone 12 est décliné en noir, blanc, vert, bleu ou RED. L’iPhone 12 Pro est proposé en noir, argent, bleu ou or.

À quoi faut-il s’attendre ?

Rappelons que les iPhone 12 et iPhone 12 Pro profitent d’un écran de 6,1 pouces Super Retina XDR compatible Dolby Vision affichant une définition de 1170x2532 pixels.

Il permettrait d’atteindre une luminosité record de 1200 nits. Ils bénéficient d’un revêtement oléophobe résistant aux traces de doigts. Les smartphones sont certifiés IP68 donc étanches. Ils sont animés par la dernière puce Apple A14 Bionic gravée en 5 nm. Pour la photo, on peut compter sur deux capteurs de 12 Mpx pour l’iPhone 12 et trois pour l’iPhone 12 Pro avec, en plus, un scanner Lidar. Ils sont compatibles 5G, Wi-Fi 6, NFC et Bluetooth 5.0. Pour l’autonomie, Apple annonce jusqu’à 17 heures de lecture vidéo pour les deux appareils. Ils sont rechargeables via le port Lightning. Le constructeur promet jusqu’à 50% de charge en 30 minutes avec un adaptateur secteur vendu séparément. En outre, on peut compter sur leur capacité à être rechargé sans fil par système Qi (jusqu’à 7,5 Watts) et MagSafe pour l’iPhone 12 ou exclusivement MagSafe jusqu’à 15 Watts pour la version Pro.