Ventes Privées Free Mobile : Huawei P Smart S offert

Hier soir, l’opérateur Free a lancé sur le célèbre site Veepee une vente privée exceptionnelle ! Pour toute souscription à un forfait Free mobile à 19.99€/mois, le smartphone Huawei P Smart S vous est offert. Attention ce bon plan expire le 20 octobre à 6h !

Un smartphone gratuit

Aujourd’hui le bon plan forfait mobile est chez Free Mobile, enfin chez Veepee. En effet, une vente privée est ouverte depuis hier soir avec pour cadeau un smartphone offert ! Pour toute souscription à un forfait Free Mobile 100 Go à 19.99€ par mois (ou forfait illimité à 15.99€/mois pour les abonnés Freebox) sur le site de Veepee, le Huawei P smart S 128 Go Noir est gratuit. Un cadeau d’une valeur de 199€, il serait dommage de ne pas en profiter. Pour pouvoir bénéficier de l’offre, il ne faut pas avoir été client Free dans les 30 derniers jours ni avoir déjà profité d’une vente privée Free dans les 13 mois qui précèdent l’inscription.

Le Huawei P Smart S noir est équipé d’un SoC Kirin 710F épaulé par 4 Go de RAM et 128 Go de stockage, extensible via nanoSD. Il possède un écran 6.3 pouces d’une résolution de 2400x1080 px. Il possède 3 capteurs photo à l'arrière dont le principal fait 48 Mpx. Il a une batterie de 4000 mAh.

Un forfait 100 Go à 19.99€

Avec cette vente privée, vous profiterez du forfait Free Mobile 100 Go à 19.99€/mois. Si vous avez la chance d’être déjà un abonné Freebox, alors vous aurez le droit à de l’internet illimité pour 15.99€/mois seulement. L’offre inclus un engagement de 24 mois ainsi que les communications illimitées. Les appels vers les mobiles et fixes de France métropolitaine, vers les mobiles Etats-Unis, Canada, Alaska, Hawaï, Chine (hors Taïwan, Hong Kong, Macao) et DOM (1) et vers les fixes de 100 destinations sont illimités. Les SMS et MMS sont aussi en mode illimité vers la France métropolitaine.

Si vous avez prévu des déplacements à l’étranger vous serez ravis d’apprendre que 25 Go/mois depuis Europe, DOM et depuis de nombreuses autres destinations sont mises à votre disposition ainsi que les appels, SMS et MMS illimités depuis ces mêmes destinations.