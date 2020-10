L’iPhone 12 à 879€ en 4x sans frais chez RED by SFR

L’iphone 12 est disponible en précommande depuis 14h aujourd’hui ! Le nouveau smartphone de la marque Apple était très attendu. Le voila enfin ! Si vous souhaitez le précommander dès maintenant, nous vous proposons de vous diriger tout de suite chez RED by SFR qui le propose à 879€ au lieu de 909€.

iPhone 12 à 879€ chez RED

Vous pouvez dès aujourd’hui précommander l’iPhone 12 64 Go pour un prix de 879€ chez l’opérateur RED by SFR. C’est une très belle offre car les autres marchands le proposent généralement à 909€. Vous feriez ainsi 30€ d’économies. Votre nouvel iPhone vous sera alors expédié dès le 22 octobre prochain gratuitement et chez vous. Vous n’aurez pas besoin de vous déplacer. La livraison en point relais est également disponible si vous le souhaitez.

Avec RED vous disposez en plus d’une garantie de 2 ans sur votre téléphone. Il sera également débloqué. Vous pourrez donc insérer la carte SIM de n’importe quel opérateur.

Il est disponible dans les coloris suivants : noir, blanc, rouge, vert ou bleu.

iPhone 12 en 4 X sans frais

Si vous le souhaitez RED vous offre la possibilité de payer votre iPhone 12 en 4 fois sans frais, si en échange vous souscrivez à un forfait mobile RED by SFR. Vous paierez ainsi 4 mensualités de 219.75€. Cette facilité de paiement vous permettra de garder le contrôle sur votre budget tout en vous faisant plaisir.

Vous pouvez souscrire à un nouveau forfait RED directement en ligne en quelques clics seulement. En plus de profiter de l’iPhone 12 à petit prix, c’est peut-être également l’occasion de faire des économies sur votre forfait mobile. Découvrez par exemple le forfait 80 Go en promotion à 14€/mois seulement. Ce forfait comprend les appels, SMS et MMS illimités ainsi que 10 Go d’internet utilisables depuis l’Europe et les DOM. Il s’agit d’un forfait sans engagement et sans prix qui double au bout d’un an.