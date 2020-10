Profitez d’une remise de 15% sur l’iPhone 11 à La Fnac

Si vous souhaitez vous équiper d’un smartphone Apple sans pour autant dépenser des fortunes, La Fnac propose une promotion sur l’iPhone 11 avec une réduction de 15% ce qui le rend disponible à 689 € au lieu de 809 €.

iPhone 11 à 689€ au lieu de 809€

Avoir un smartphone haut de gamme est toujours gratifiant et c’est encore plus satisfaisant lorsqu’on a pu l’obtenir en dessous de son prix normal. C’est justement ce que propose l’enseigne Fnac avec une remise de 15% environ (selon la capacité de stockage choisie) sur l’iPhone 11 en finition noire. Ainsi, la version disposant de 64 Go de mémoire interne est disponible à 689 € au lieu de 809 €.

Si vous préférez plus d’espace, vous pouvez aussi choisir la version avec 128 Go à 739 € au lieu de 859 €. Enfin pour les personnes qui souhaitent pouvoir stocker beaucoup de photos et de vidéos dans leur appareil, nous vous conseillons la version 256 Go qui est disponible à 859 € au lieu de 979 €. Ces économies substantielles vous permettront de vous offrir des accessoires pour votre nouveau mobile afin, par exemple de le protéger dignement ou de faire beaucoup d’autres choses avec.

Une puce Bionic A13 performante

Malgré la prochaine disponibilité de l’iPhone 12, l’iPhone 11 reste parfaitement d’actualité grâce à son magnifique écran de 6,1 pouces, sa puce Apple Bionic A13 particulièrement performante pour toutes les applications du quotidien mais aussi les plus exigeantes. Et que dire de la qualité photo offerte par ce modèle qui s’appuie sur ses capteurs de 12 mégapixels pour saisir les meilleurs moments de votre vie ainsi que de sa capacité à filmer avec une définition 4K à 60 images par seconde.

Il ne vous reste plus qu’à choisir la capacité de stockage dont vous pensez avoir besoin et quelques clics suffiront pour profiter de cette promotion avec une livraison gratuite.