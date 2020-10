Précommandez le Xiaomi Mi 10T Pro ou le Mi 10T et repartez en trottinette

La marque Xiaomi a récemment dévoilé deux nouveaux smartphones haut de gamme représentant ce que le constructeur sait faire de mieux dans ce domaine. 5G avec écran 120 Hz, ils embarquent un capteur photo 108 mégapixels et peuvent filmer en 8K. Pour toute précommande jusqu’au 25 octobre, le constructeur offre une trottinette Mi Electric Scooter Essential.

Les nouveaux smartphones Xiaomi Mi 10T Pro et Mi 10T placent la barre vraiment haute et la concurrence va devoir redoubler d’ingéniosité pour arriver à un tel niveau d’intégration de composants technologiquement aussi aboutis. En effet, ils s’appuient tous les deux sur une puce Qualcomm Snapdragon 865 associé à 6 Go pour le Mi 10T ou 8 Go pour la version Pro. Ils sont associés au circuit graphique Adreno 650 et utilisent la mémoire LPDDR5 ainsi que le système UFS 3.1 pour la mémoire interne. Ils proposent 128 ou 256 Go d’espace de stockage, selon la version choisie.

Écran ultra fluide à 144 Hz

L’écran des smartphones Xiaomi Mi 10T Pro et Mi 10T utilise une dalle OLED de 6,7 pouces permettant d’offrir de très belles couleurs et un très haut niveau de contraste. L’écran est HDR10 et proposerait une luminosité de 500 nits, selon le fabricant. Il profite d’une fréquence de rafraichissement de 144 Hz ce qui en fait l’un des plus fluides actuellement sur le marché, là où beaucoup s’arrêtent à 120 Hz comme le Oppo Find X2 Pro, le OnePlus 8 Pro, le Samsung Galaxy S20 FE, les autres Galaxy S20 ou le Samsung Galaxy Note 20, par exemple. Le constructeur y a intégré la fonction Mode de lecture 3.0 qui simule la texture d’une feuille de papier pour limiter la fatigue oculaire. En outre, d’autres options permettent de proposer des contrastes automatiques et des saturations dynamiques notamment pour une meilleure lisibilité en plein soleil, en extérieur, en général.

Capteur 108 mégapixels pour un maximum de détails

Pour la photo, le smartphone Xiaomi Mi 10T Pro profite du capteur de 108 mégapixels installé aussi sur le Mi 10 et le Mi 10 Pro. Le Mi 10T dispose d’un capteur de 64 mégapixels. Sinon, pour les Mi 10T et Mi 10T Pro, il y a deux autres capteurs de 13 mégapixels pour faire du grand angle et de 5 mégapixels pour les photos macro. Pour se prendre en selfie, il y a un capteur de 20 mégapixels installé dans un poinçon dans le coin supérieur gauche de l’écran. Le Mi 10T Pro est capable de filmer avec une définition 8K à 30 images par seconde et peut « descendre » à 960 images par seconde pour un mode ralenti ultra sensible. La batterie a une capacité de 5000 mAh pour les deux smartphones. Ils sont animés par Android 10 avec la promesse de passer rapidement sous Android 11 actuellement en cours de déploiement sur les modèles Pixel de Google.

Le smartphone Xiaomi Mi 10T Pro sera disponible à partir du 26 octobre pour un prix de 570 € en version 8+128 Go ou à 599 € pour 8+256 Go. Le Mi 10T sera proposé à 499 € à partir du 26 octobre. Pour toute précommande effectuée jusqu’au 25 octobre d’un Mi 10T Pro ou Mi 10T, Xiaomi offre une trottinette Mi Electric Scooter Essential d’une valeur de 300 € environ.

Xiaomi Mi 10T Lite, écran 120 Hz et 5G à prix contenu

Enfin, le constructeur en a profité pour présenter un autre mobile de la gamme Mi 10T, le Mi 10T Lite. Compatible 5G et offrant un écran LCD d’une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, il embarque une puce Qualcomm Snapdragon 750G associé à 6 Go de RAM et 64 ou 128 Go d’espace de stockage interne extensibles. Pour la photo, il y a un capteur principal de 64 mégapixels, un autre de 8 mégapixels pour le grand angle et un troisième de 2 mégapixels pour les profondeurs de champ. Le tout est alimenté par une batterie d’une capacité de 4820 mAh compatible charge rapide 33 Watts. Le nouveau smartphone Xiaomi Mi 10T Lite sera disponible à partir du 26 octobre pour 300 € en 6+64 Go ou à 330 € environ pour la configuration 6+128 Go.