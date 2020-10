iPhone 12 : Sosh offre 50 € de remise pour les abonnés et paiement en plusieurs fois sans frais

Ils sont là ! Les nouveaux smartphones Apple iPhone 12 sont arrivés. Prêts à répondre à vos moindres gestes et vos commandes vocales, ils sont disponibles chez Sosh. Pour l’occasion, l’opérateur propose une remise de 50 € sur le prix officiel et vous offre même la possibilité de payer en plusieurs fois, histoire d’avoir tous les avantages.

iPhone 12 : remise de 50€

Annoncés la semaine dernière, les iPhone 12 sont actuellement en train d’être livrés dans les boutiques à travers le monde entier. Avec leur nouvelle puce Apple A14 Bionic, ils promettent une réactivité à toute épreuve que cela soit pour la vie de tous les jours ou pour les jeux vidéo plus spécialement. L’écran Super Retina XDR de 6,1 pouces est capable d’afficher des contenus Dolby Vision et de sublimer vos photos. Celles-ci sont réalisées à partir des deux capteurs de 12 mégapixels installés au dos dont on annonce des résultats sont d’une beauté incomparable. La partie vidéo n’est pas en reste puisque le constructeur a installé un stabilisateur haute performance pour des séquences de grande qualité. Véritable bijou de design et de technologie, l’iPhone 12 est totalement étanche. Il est aussi plus résistant aux chutes que n’importe quel modèle précédent.

iPhone 12 : en 4 fois sans frais

Pour toute précommande ou commande passée jusqu’au 18 novembre 2020, l’opérateur Sosh offre une remise de 50 € à valoir sur tous les iPhone 12 quelle que soit la couleur choisie : noir, blanc, product RED, bleu ou vert. Par exemple, la version iPhone 12 64 Go est donc proposée à 859 € au lieu de 909 €. Comptez sur un prix de 909 € au lieu de 959 € pour la version 128 Go. La livraison est prévue à partir du 23 octobre 2020. Elle comprend le câble de recharge et les écouteurs EarPods. En outre, vous pouvez également profiter d’un paiement en plusieurs fois (4, 12 ou 24 fois) sans frais (voir les conditions sur le site).