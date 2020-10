Xiaomi annonce la première charge sans fil à 80 Watts pour recharger à 100% en seulement 19 minutes

Le constructeur de smartphones Xiaomi vient d’annoncer l’aboutissement de sa nouvelle technologie de charge sans fil qui permet de recharger une batterie d’une capacité de 4000 mAh en seulement 19 minutes, le Xiaomi 80W Mi Wireless Charging Technology.

Si les constructeurs n’arrivent pas à proposer une autonomie supérieure à deux jours pour l’utilisation d’un smartphone, ils redoublent d’efforts pour nous permettre de recharger nos appareils le plus rapidement possible. Ainsi, en mode filaire, actuellement, la charge la plus rapide est de 65 Watts. Oppo et plus récemment realme ont annoncé pouvoir proposer une charge à 125 Watts d’ici peu… Cela permettrait de pouvoir passer de 0 à 33% en seulement 3 minutes. Mais avoir un fil à la patte, ce n’est pas toujours pratique.

Records sur records

En matière de recharge sans fil, par induction, les constructeurs progressent également. En effet, si les premiers modèles avaient bien du mal, aujourd’hui, les appareils supportent des technologies qui permettent de se recharger rapidement. Ainsi au début de cette année, Xiaomi avait présenté la recharge sans fil 40 W. Plus récemment, elle a annoncé avoir battu son record pour porter la charge à 50 W. Mais les records sont faits pour être battus.

19 minutes pour une charge complète

Le constructeur chinois vient effectivement de présenter sa toute première charge sans fil à 80 W. D’après le fabricant, cela permet de recharger une batterie d’une capacité de 4000 mAh à 10% en 1 minute. Il lui faut 8 minutes pour être rempli à moitié. Enfin, comptez seulement 19 minutes pour être totalement rechargée. Petit à petit, cette technologie sera prochainement intégrée dans les smartphones de la marque. Cette dernière devra aussi commercialiser des accessoires qui permettent d’atteindre une telle vitesse de chargement afin d’en profiter pleinement. Aujourd’hui, le nouveau smartphone Xiaomi Mi 10 Pro est capable d’accepter la charge sans fil 30 Watts, tout comme le OnePlus 8 Pro par exemple.