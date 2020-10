PROMO : Forfait mobile illimité 80 Go à 14.99€ par mois chez Sosh

Jusqu’au 26 octobre 2020 vous pouvez profiter d’une superbe promo Sosh sur le forfait mobile illimité 80 Go à 14.99 euros seulement au lieu de 26.99€. Faites ainsi 12€ d’économies par mois. Il est grand temps de s’intéresser à ce bon plan pour pouvoir en profiter au plus vite.

Forfait sans engagement 80 Go

Avec l’opérateur Sosh profitez d’un forfait mobile pas cher mais qui inclus tout de même 80 Go d’internet sur le réseau mobile n°1 Orange en 4G/4G+. Pour seulement 14.99€, par mois vous profiterez de 80 Go d’internet depuis la France ainsi que de 10 Go d’internet depuis l’Europe. Avec autant de data, vous pourrez surfer sur la toile, regarder des vidéos et écouter vos musiques préférées partout et tout le temps. Avec Sosh, le prix ne change pas après un an d’abonnement. Vous garderez votre tarif préférentiel à vie.

C’est donc le moment de passer chez Sosh et de souscrire à un forfait mobile sans engagement. Ainsi, vous resterez libres de changer d’opérateur ou d’offre quand vous en aurez envie. Vous pouvez rester à l’affut d’un prochain bon plan.

Forfait mobile illimité

Pour moins de 15€ par mois, vous bénéficierez des communications illimitées. Les appels, les SMS et les MMS sont en mode illimité depuis la France mais également depuis l’Europe. Vous pouvez donc voyager l’esprit tranquille. Votre smartphone et votre forfait pourront vous suivre partout.

Vous hésitez encore à changer d’opérateur ? Sachez que vous pouvez conserver votre numéro de mobile actuel gratuitement. En plus, vous pouvez souscrire à votre prochain forfait directement en ligne en quelques secondes.

Alors vite ne tardez pas car il ne vous reste que très peu de temps pour profiter de ce super bon plan et pour faire des économies sur votre forfait mobile.