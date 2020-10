Samsung Galaxy S21 ou Galaxy 30 : voici à quoi ils pourraient ressembler

Il se pourrait que le Samsung Galaxy S21 ou Galaxy S30 soit annoncé bien plus tôt que les années précédentes. Les toutes premières images des rendus basés sur les fuites commencent d’ailleurs à apparaître sur Internet. Voici à quoi il pourrait ressembler.

Les Samsung Galaxy S21 et Galaxy S30 arrivent

À priori, nous sommes à plusieurs mois de la présentation officielle du futur smartphone haut de gamme, de la marque Samsung, qui normalement intervient au moment du salon Mobile World Congress, chaque année. Toutefois, il est possible que l’annonce survienne un peu plus tôt en 2021 pour les Samsung Galaxy S30 ou Galaxy S21. En effet, alors que les images issues de rendus de fuites précédent habituellement de quelques semaines l’annonce officielle, celles-ci fleurissent déjà sur la toile. C’est le site Onleaks, relayant le blogueur Steve Hemmerstoffer qui en publie plusieurs dans ses colonnes prétendant s’appuyer sur des schémas qui auraient échappé au constructeur sud-coréen.

Des images du Galaxy S21 ou Galaxy S30

Lorsqu’on regarde attentivement les images publiées, on peut voir sur ce qui pourrait être le futur Galaxy S21 ou Galaxy S30 un bloc photo collé dans le coin supérieur gauche et qui prend aussi le profil de l’appareil. Les optiques sont parfaitement alignées dans le sens vertical et le flash est en dehors du cadre. L’écran est plat. Il mesurerait environ 6,2 pouces avec un poinçon tout en haut, au centre pour la caméra frontale.

Un plus gros bloc pour la version Ultra

L’auteur a aussi publié des photos de ce qui pourrait être le futur Samsung Galaxy S21 ou Galaxy S30 Ultra, la version la plus haut de gamme. Sans surprise, on constate l’intégration d’un capteur photo supplémentaire par rapport à la version standard. Le bloc photo est nettement plus gros que sur ce dernier avec, cette fois-ci le flash à l’intérieur. L’écran est incurvé, mais aucune précision n’est apportée pour le moment en ce qui concerne sa taille exacte.

Nul doute que d’autres informations devraient nous parvenir d’ici la présentation officielle qui, la rumeur insiste, pourrait intervenir dans le courant du mois de janvier 2021.