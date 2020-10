Nouveau Poco C3, parce qu’il faut aussi des entrées de gamme

L’entité Poco, filiale du constructeur chinois Xiaomi a récemment présenté un nouveau smartphone d’entrée de gamme après plusieurs modèles aux caractéristiques techniques avancées comme le Poco F2 Pro ou le Poco X3 NFC, par exemple. En voici tous les détails.

Poco X3 NFC : un smartphone à moins de 250€

Lors de son arrivée en Europe et plus particulièrement en France, Poco s’est fait remarqué avec la commercialisation d’un smartphone, le Poco F1 proposant un rapport qualité/prix particulièrement intéressant notamment grâce à des performances dignes de concurrencer les appareils les plus haut de gamme. Depuis, elle propose le Poco F2 Pro mais aussi le Poco X3 NFC lui aussi embarquant des technologies de pointe pour un prix contenu. On peut compter, par exemple, sur la présence d’un écran 120 Hz, 4 capteurs photo au dos et une large batterie de 5160 mAh pour moins de 250 €.

Le Poco C3 : smartphone d'entrée de gamme

Désormais, il faut aussi sur l’entrée de gamme chez Poco avec le nouveau modèle C3. Il s’appuie sur un écran LCD de 6,53 pouces au format 20:9 avec une définition HD+. Il est animé par une puce Mediatek Helio G35 associée à 3 ou 4 Go de mémoire vive et une capacité de stockage de 32 ou 64 Go selon la configuration choisie avec la possibilité d’insérer une carte mémoire (jusqu’à 512 Go). Il supporte deux cartes SIM pour ne pas mélanger sa vie personnelle avec la professionnelle, par exemple. Pour la photo, le Poco C3 dispose d’un capteur principal de 13 mégapixels, d’un objectif macro de 2 mégapixels et d’un dernier capteur de 2 mégapixels aussi qui permet d’optimiser les portraits avec son optique monochrome. Le tout est alimenté par une batterie d’une capacité de 5000 mAh qui devrait lui permet de tenir au moins deux jours. Notez enfin que l’appareil est protégé contre les éclaboussures (mais pas étanche tout de même).

Pour le moment, le nouveau smartphone Poco C3 a uniquement été annoncé en Inde. Là-bas, il sera disponible pour 100 dollars environ dans sa version 3+32 Go. Comptez sur un prix de 125 dollars environ pour le modèle de 4+64 Go. Nous ne savons pas encore s’il sera prochainement proposé en France mais comptez sur nous pour vous tenir au courant.