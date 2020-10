Nouvelle promo RED by SFR : forfait 80 Go à 15€

La dernière offre promotionnelle de RED se terminait hier soir mais surprise ce matin, le forfait 80 Go est toujours en promo ! Même si l’offre est légèrement moins avantageuse qu’hier, vous pouvez souscrire jusqu’au 26 octobre à un forfait 80 Go pour 15€ par mois seulement.

Forfait mobile RED en promo

Chez RED by SFR les promos continuent pour votre plus grand bonheur. Comme le dit RED, mode bonne humeur enclenché. Ainsi le forfait 80 Go est proposé à 15€/mois au lieu de 17€ habituellement. Vous avez jusqu’au 26 octobre 2020 pour en profiter alors ne tardez pas trop. Ce qu’on aime avec RED c’est que les forfaits sont sans engagement. Vous restez donc libres de changer d’offre ou d’opérateur à tout moment.

Pour 15€ par mois, RED vous fait profiter de 80 Go d’internet en très haut débit (4G, 3G) sur le réseau SFR en France métropolitaine. Pour compléter, vous disposez de 10 Go/mois d'internet supplémentaires utilisables depuis l’Union Européenne et les DOM.

Concernant les communications, sachez que les appels sont illimités vers tous les mobiles et fixes en France métropolitaine et DOM et que les SMS et MMS sont également illimités vers tous les opérateurs en France métropolitaine. Mais le bon plan ne s’arrête pas là ! Vous bénéficiez également des appels, SMS et MMS illimités depuis l’Europe et les DOM.

En ce moment, l'application SFR TV est offerte. Accédez ainsi à toutes les chaînes et bouquets TV.

Forfait mobile RED personnalisable

Le petit plus du forfait mobile RED by SFR est qu’il est personnalisable. Si vous avez, avant la fin du mois consommé toute votre enveloppe internet, vous avez la possibilité de la recharger. Vous pouvez recharger 1 Go pour 2€ seulement et ce dans la limite de 4 recharges maximum. Cette option s’active et se désactive gratuitement et très facilement depuis l’application RED & Moi.

Vous avez prévu un séjour à l’étranger ? RED y a également pensé et vous propose d’activer en quelques clics l’option Internationale pour 5€/mois seulement. Vous pouvez l’activer et la désactiver gratuitement quand bon vous semble. Elle comprend 15Go d’internet depuis l'Union Européenne, les DOM, la Suisse, Andorre, les USA, le Canada ainsi que les appels, SMS et MMS illimités.

Avec RED by SFR votre forfait s’adapte facilement à vos besoins et à vos envies.