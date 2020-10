Apple iPhone 12 contre Samsung Galaxy S20, lequel est le meilleur smartphone ?

Avec l’arrivée sur le marché du nouvel iPhone 12, les tentations sont grandes de craquer pour le dernier bijou d’Apple. Mais que vaut-il face à l’un de ses concurrents les plus appréciés du moment, le Samsung Galaxy S20 ? Voici tous les éléments pour bien choisir.

Le smartphone Samsung Galaxy S20 est disponible depuis quelques semaines maintenant. L’iPhone 12, pour sa part doit être proposé à partir du 23 octobre. L’appareil de Samsung est équipé d’un large écran de 6,2 pouces contre 6,1 pour le mobile d’Apple. Tous les deux utilisent la technologie AMOLED, soit ce qui se fait de mieux actuellement en termes d’affichage. La définition de l’écran du Galaxy S20 est légèrement supérieure : 1440x3200 pixels contre 1170x2532 pixels.

Ecran HDR contre Dolby Vision

Toutefois, alors que celui du S20 profite d’une compatibilité avec la norme HDR, l’écran de l’iPhone 12 bénéficie du traitement Dolby Vision. Les deux sont chargés d’optimiser les couleurs et de proposer des noirs extrêmement profonds aidés par la dalle OLED. Délicat de se prononcer envers l’une ou l’autre des technologies, mais si nous devions tranchés, nous privilégierions l’optimisation Dolby Vision, surtout que non seulement l’écran en profite (Merci pour les séries sur Netflix !), mais sachez aussi que l’appareil peut capturer des séquences en Dolby Vision ce qui est extrêmement rare et, à priori, gage de qualité. L’autre différence entre les deux écrans, c’est la fréquence de rafraîchissement qui est de 120 Hz pour le smartphone du sud-coréen contre un « classique » 60 Hz pour le mobile à la pomme. L’affichage est donc moins fluide sur ce dernier.

Une puce plus véloce qu’une autre mais...

Pour la capacité de stockage, cela dépendra de votre budget, car les deux smartphones sont proposés avec 128 ou 256 Go bien que l’iPhone 12 soit aussi disponible en version 64 Go. Notez, par contre, que ce dernier ne peut pas supporter de carte mémoire pour étendre l’espace interne. Le S20 peut accepter jusqu’à 1 To supplémentaire. Le mobile sud-coréen est animé par une puce Exynos 990 qui semble, selon les premiers résultats des tests, moins performante que la dernière puce d’Apple, l’A14 Bionic. Malgré tout, le S20 peut tout de même proposer une expérience fluide notamment grâce à sa mémoire vive de 8 ou 12 Go, selon la version tandis que l’iPhone 12 doit se contenter de 6 Go (ce qui est déjà une première pour les iPhone limités jusqu’ici à 4 Go).

La photo difficile à départager

La partie photo est particulièrement discutée entre les deux smartphones. Ils embarquent chacun 3 capteurs au dos. Le mobile américain est équipé d’une configuration à trois objectifs 12 mégapixels tandis que le Samsung propose un module principal de 64 mégapixels et deux autres de 12 mégapixels. À y regarder de plus près dans les caractéristiques techniques de ces capteurs, le Samsung pourrait sortir vainqueur d’une courte tête, mais le traitement logiciel fait beaucoup aussi et peut pour l’iPhone largement, voire dépasser les qualités offertes par le S20. En tous les cas, les deux devraient proposer des photos d’un très haut niveau. Si vous aimez zoomer, le S20 est équipé d’un zoom optique 3x alors qu’il n’est que de 2x sur l’iPhone 12, mais encore une fois, attention au traitement logiciel appliqué ensuite. Vous ne jurez que par la vidéo ? L’iPhone 12 peut filmer avec une définition Ultra HD 4K à 60 images par seconde, comme le Galaxy S20, mais ce dernier peut aller plus loin : jusqu’en 8K à 24 images par seconde, si vous avez une TV 8K…

Autonomie, temps de recharge et connectivité complète

La batterie est peut-être l’un des points faibles de l’iPhone. En effet, d’une capacité de 2815 mAh, soit moins que le précédent modèle, la batterie du smartphone américain ne peut se charger qu’à une vitesse normale là où le Galaxy S20 peut supporter la charge 45 Watts. Tous les deux annoncent une large autonomie de 2 jours. Ils bénéficient également de la charge sans fil et inversée. En termes de connectivité, ils sont équivalents puisque compatibles 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 et NFC. Pour le design, nous vous laissons seuls juges étant donné que les goûts et les couleurs sont l’affaire de chacun. Terminons ces comparaisons sur les caractéristiques physiques des deux smartphones. Le Samsung Galaxy S20 pèse 163 grammes contre 162 grammes pour l’iPhone 12. Ce dernier mesure 146,7x71,5x7,4 mm contre 151,7x69,1x7,9 mm. Le smartphone à la pomme est donc plus fin.

Pour vous aider à comparer, voici un tableau récapitulatif des principales caractéristiques des deux smartphones.

Le nouveau smartphone Apple iPhone 12 sera disponible à partir du 23 octobre pour un prix conseillé de 959 € dans sa version 128 Go alors que le Samsung Galaxy S20 est affiché à 50 € de plus, soit 1009 € aussi avec la même capacité mémoire. La version 64 Go de l’iPhone 12 est proposée à 909 € si vous n’avez pas besoin de beaucoup d’espace interne et privilégiez le stockage sur le cloud.