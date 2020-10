Le smartphone realme 7 est maintenant disponible en boutique et en ligne

Annoncé début septembre avec sa version Pro, le nouveau smartphone realme 7 est désormais bel et bien disponible dans le commerce qu’il soit en ligne ou en boutique physique. Plusieurs enseignes le proposent ainsi dès aujourd’hui à partir de 179 € en prix conseillé avec la promesse d’un écran 90 Hz, de 4 capteurs photo au dos et d’une batterie de 5000 mAh pour tenir deux jours. En voici tous les détails.

Realme 7 enfin disponible

Quelques jours après la disponibilité du modèle realme 7 Pro, sa version 7 (tout court) est maintenant accessible. Celle-ci est un peu moins musclée, mais ne démérite pas pour autant vu son prix. En effet, la version la plus accessible embarquant 4 Go de mémoire vive et 64 Go est proposée à 179 €. Comptez 20 € de plus pour la configuration 6+64 Go et un prix de 249 € pour la plus « grosse » configuration équipée de 8 Go de RAM et 128 Go d’espace de stockage interne qui peut aussi être étendu grâce à l’insertion d’une carte mémoire au format micro SD. Tous sont dotés d’un écran de 6,5 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz ce qui est pratique pour les jeux vidéo notamment ou le défilement des longues pages des réseaux sociaux, par exemple.

Une configuration photo identique au realme 7 Pro

Le realme 7 est animé par une puce Mediatek Helio G95 autorisant le mobile à exécuter des jeux avec une bonne jouabilité et une fluidité appréciable. Comme le realme 7 Pro, il profite de 4 capteurs au dos avec un module principal de 64 mégapixels. Il y a un capteur 8 mégapixels pour le grand angle et un monochrome pour optimiser les portraits ainsi qu’un dernier pour se concentrer sur les photos macro. Enfin, notez que l’appareil embarque une batterie d’une capacité de 5000 mAh ce qui devrait lui permettre de tenir pendant deux jours. Elle supporte la charge rapide 30 Watts ce qui fait dire à son constructeur qu’elle peut être rechargée entièrement en 65 minutes.

Le nouveau smartphone realme 7 est disponible pour 179 € en version 4+64 Go ou à 199 € pour la configuration 6+64 Go. Comptez sur un prix de 249 € pour avoir 8+128 Go. Notez que le constructeur garantit 3 ans ses appareils.