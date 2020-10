Nouveaux smartphones Oppo A53 et Oppo 53s, l’entrée de gamme se rebiffe

Alors que la plupart des regards sont tournés machinalement vers les smartphones les plus haut de gamme avec l’iPhone 12 en tête de liste, les mobiles d’entrée de gamme ont de plus en plus leur mot à dire et c’est peut-être d’ailleurs que les constructeurs les plus ambitieux peuvent tirer leur épingle du jeu. Ainsi, Oppo vient d’annoncer la sortie d’un nouveau mobile baptisé A53s mais aussi de sa déclinaison, l’A53 proposé à partir de 179 €. En voici tous les détails.

Après les récents modèles Oppo Find X2 Pro et ses déclinaisons, le constructeur dévoile son entrée de gamme avec le nouveau A53 et le A53s. Ils arrivent d’ailleurs en concurrence directe avec le realme 7 disponible depuis aujourd’hui. L’une de ses caractéristiques les plus remarquables des Oppo A53, outre leur design plutôt agréable et leur dos réfléchissant la lumière, c’est la présence d’une batterie ayant une capacité de 5000 mAh, comme le realme 7. Il supporte la charge « rapide » 18 W et profite d’un mode « Super économie » pour avoir de quoi l’utiliser même avec moins de 10% de sa batterie restante.

Beaucoup de points communs, sauf la capacité de stockage

Les smartphones Oppo A53 et A53s s’appuient sur une puce Qualcomm Snapdragon 460 avec 4 Go de mémoire vive et 64 Go d’espace de stockage pour le premier et 128 Go pour le second. Il est possible d’étendre la capacité interne grâce à une carte mémoire micro SD. La version s profite d’un algorithme d’optimisation de la RAM et de la mémoire qui, selon le constructeur, permet de bénéficier d’une latence minimale pour le lancement des applications ou le passage de l’une à l’autre, par exemple.

Ecran 90 Hz, pour de l’entrée de gamme

Les Oppo A53 utilisent un écran de 6,5 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz, rare à ce prix. Ils intègrent un lecteur d’empreinte digitale pour les déverrouiller à l’arrière. Toujours au dos, les deux mobiles sont équipés d’un triple capteur photo avec un module principal de 13 mégapixels, un autre pour la profondeur de 2 mégapixels et un dernier identique pour les photos macro. Ils supportent deux cartes SIM et une carte mémoire micro SD, si nécessaire.

Le nouveau smartphone Oppo A53s est décliné en bleu ou noir et proposé à un prix conseillé de 199 € à partir du 22 octobre. Pour la version Oppo A53, il faut compter sur un tarif de 179 €, à la même date et en finition menthe ou noir.