Forfait mobile à 4.99€, dernier jour pour profiter de la promo Cdiscount Mobile

Si vous êtes passés à côté du bon plan proposé par Cdiscount Mobile, rassurez-vous il n’est pas encore trop tard. L’opérateur vous propose un forfait mobile pas cher à moins de 5 euros par mois. Mais attention, c’est le dernier jour pour en profiter alors découvrez vite dans cet article tous les détails pour faire des économies sur votre forfait.

Forfait L’Immanquable 60 Go à 4.99€

Jusqu’à ce soir, vous pouvez souscrire à un forfait 60 Go pour 4.99€ euros seulement chez Cdiscount Mobile ! Pendant 6 mois payez seulement 4.99€, ensuite la mensualité sera de 14.99€ par mois. Vous économisez ainsi 10€ par mois pendant 6 mois c'est-à-dire 60€. Un petit prix mais pour autant un gros volume de data est mis à votre disposition.

Pour moins de 5 euros, vous profiterez des appels illimités en France métropolitaine mais également des SMS et MMS illimités. Un forfait parfait pour communiquer sans limite avec tous vos proches. En plus, l’opérateur met 5 Go d’internet à votre disposition pour tous vos déplacements en Europe ou dans les DOM. 30 destinations sont incluses.

Forfait mobile sans engagement

Cdiscount Mobile propose des forfaits mobiles sans engagement. Si vous êtes frileux à tester l’opérateur, cela devrait vous rassurer. Vous pourrez ainsi changer d’offre ou d’opérateur quand vous le souhaitez même après les 6 premiers mois à prix défiant toute concurrence.

Votre carte SIM ne vous coûtera que 10€ comme chez bon nombre d’opérateurs et vous sera expédiée en 48h seulement. La souscription se fait très facilement en ligne en quelques clics. Il n’aura jamais été aussi facile de changer d’opérateur. Avec Cdiscount Mobile, vous profiterez des réseaux de 3 leaders du marché, à savoir SFR, Orange ou Bouygues Télécom. La qualité du service est donc assurée.

Il est vraiment temps de changer d’opérateur et de faire des économies sur votre abonnement de téléphone !