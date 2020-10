Vivo débarque en France et propose déjà une large gamme de smartphones

Déjà implantée dans plusieurs pays, la marque chinoise Vivo annonce son arrivée sur le marché français des smartphones souhaitant une entrée aussi remarquée que possible notamment grâce à la présentation d’une gamme déjà complète de mobiles dont voici tous les détails.

Créée en 2011, la marque Vivo a plusieurs années d’expérience dans la fabrication de téléphones portables et de smartphones. Elle fait partie du même groupe détenu par le conglomérat chinois qui possède également les marques Oppo, OnePlus et realme. Vivo revendique de larges parts de marchés notamment en Chine, en Inde et dans l’Asie du Sud-Est, se hissant ainsi dans le top 5 des constructeurs de smartphones au niveau mondial. Vivo propose souvent des concepts technologiques particulièrement avancés avant de les intégrer dans des produits commerciaux. On peut notamment leur reconnaître les toutes premières intégrations de lecteur d’empreinte digitale (avec le modèle Vivo X20Plus UD) et de la caméra jaillissante (sur le Vivo Nex) adoptée depuis par plusieurs autres constructeurs. Outre des smartphones, à l’image de Oppo, OnePlus et realme, le fabricant va aussi proposer des accessoires plus ou moins connectés comme des écouteurs, par exemple.

On commence par le haut du panier

Pour son arrivée en France, Vivo lance le modèle haut de gamme Vivo X51 5G. Il s’agit d’un modèle plutôt haut de gamme. Il est équipé d’un écran de 6,56 pouces 90 Hz affichant une définition de 1080x2376 pixels avec la technologie AMOLED et compatible HDR10+. Il dispose d’une puce Qualcomm Snapdragon 765G associée à 8 Go de mémoire vive et une capacité de stockage de 256 Go. Il profite de plusieurs capteurs photo dont l’un embarque 48 mégapixels. Il bénéficie d’un système de stabilisation qui lui permet d’offrir une parfaite stabilité, quels que soient les angles de prise de vue. Il est accompagné d’un capteur de 13 mégapixels et de deux autres de 8 mégapixels. L’appareil est compatible 5G avec une batterie d’une capacité de 4315 mAh supportant la charge rapide 33 Watts avec un chargeur fourni.

Configuration équilibrée pour le milieu de gamme

D’une configuration plus modeste, le nouveau smartphone Vivo Y70 profite malgré tout d’un écran de 6,44 pouces AMOLED avec une puce Qualcomm Snapdragon 665 couplée à tout de même 8 Go de mémoire vive et 128 Go de stockage interne. La partie photo s’organise autour d’un module principal de 48 mégapixels avec deux autres capteurs de 2 mégapixels pour les profondeurs de champ et les photos macro. La batterie a une capacité de 4100 mAh avec la possibilité d’une charge rapide 33 Watts avec le chargeur fourni.

Deux smartphones d’entrée de gamme, Y20s et Y11s

Pour l’entrée de gamme, il faut s’adresser aux Vivo Y20s et Y11s. Disponibles à moins de 200 €, ces mobiles s’appuient sur une puce Snapdragon 460 avec 4 Go de RAM et 128 Go de stockage interne (3 Go+32 Go pour le Y11s). Leur écran est identique. Il mesure 6,51 pouces avec une définition HD+. Pour la partie photo, il faut compter sur un capteur principal de 13 mégapixels et deux autres de 2 mégapixels. Pour le Y11s, enlevez un objectif de 2 mégapixels. La batterie a une capacité annoncée de 5000 mAh ce qui devrait leur permettre de tenir deux jours avec une seule charge (max 18 Watts pour le Y20s et 10 Watts pour le Y11s).

Le nouveau smartphone Vivo X51 5G est proposé à un prix de 799 € avec une paire d’écouteurs offerte pour tout achat entre le 21 et le 30 octobre 2020. Le modèle Vivo Y70 est disponible pour 279 € environ. Comptez sur des prix de 169 € pour le Y11s et 199 € pour le smartphone Vivo Y20s. Ils seront disponibles à partir du 30 octobre 2020.