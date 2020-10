Nouvelle Promo Free Mobile : forfait mobile 80 Go à 12.99€

Encore une fois Free vous gâte en vous proposant son forfait mobile Série Free 80 Go à seulement 12.99€ par mois au lieu de 19.99€. Un petit prix pour un beau volume de giga avec lesquelles vous pourrez surfer à volonté sur le web. Cette superbe offre se termine dans 5 jours, alors découvrez vite ce qu’elle cache !

Forfait Free 80 Go à 12.99€

La Série Free 80 Go est de retour ! C’est le moment de changer de forfait et de profiter de 80 Go à 12.99€ par mois seulement pendant un an. Cette offre expire le 27 octobre prochain alors ne passez pas à côté de ce bon plan. Pour 12.99€, vous profiterez de 80 Go d’internet en 4G+ en France métropolitaine mais aussi de 10 Go d’internet en voyage. De l’internet pour vos séjours en Europe et dans les DOM ainsi que les appels, SMS et MMS illimités. Que du bonheur !

Concernant les communications dans l’hexagone, elles sont illimitées ! Profitez des appels illimités vers les mobiles et les fixes en France et dans les DOM.

Au bout d’un an, vous basculerez automatiquement sur le forfait Free Mobile 100 Go à 19.99€ pas mois. Mais comme il s’agit d’un forfait sans engagement, vous pourrez changer d’offre si vous le souhaitez.

Forfait Free 100 Go à 19.99€ ou illimité à 15.99€

L’offre sur la Série Free 80 Go prendra fin au bout d’un an. Vous profiterez ensuite du forfait 100 Go à 19.99€ ou du forfait illimité à 15.99€, si vous êtes déjà un abonné Freebox. Ce forfait très complet inclus les appels illimités depuis la France métropolitaine vers les mobiles et fixes en France métropolitaine ainsi que vers les mobiles des Etats-Unis, du Canada, de la Chine et des DOM. Il comprend aussi les appels vers les fixes de 100 destinations. Si vous avez des proches à l’étranger, c’est le forfait idéal pour échanger avec eux sans vous ruiner. Bien évidemment les SMS et MMS sont également en mode illimité en France et vers les DOM.

Avec Free, vous bénéficierez de l’internet en 4G+ en France et de 25 Go d’internet depuis de nombreuses destinations comme par exemple les Etats-Unis et le Canada. Il en est de même pour les appels, SMS et MMS.

Le petit plus offert par Free, c’est l’accès à l’application Ligue Uber Eats offerte. Les fans de foot vont être aux anges.