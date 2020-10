L’Asus Zenfone 7 Pro est maintenant disponible et obtient de très bons scores chez DxOMark en mode selfie

Fin août, la marque Asus annonçait la sortie d’un nouveau smartphone au design original et plus particulièrement avec un bloc optique photo pivotant passant de l’arrière vers l’avant et inversement en cas de besoin. Le Zenfone 7 et sa déclinaison Zenfone 7 Pro sont maintenant disponibles en boutique. Ils viennent d’obtenir les meilleurs scores auprès du laboratoire d’analyse DxoMark pour ses capacités en selfie.

L'Asus Zenfone 7 Pro est disponible

Les constructeurs se creusent la tête pour intégrer au sein des smartphones des objectifs photo qui sont capables de prendre à la fois derrière, mais aussi devant eux, ce que souhaitent les utilisateurs. Plusieurs pistes ont ainsi été explorées comme le poinçon dans le coin, la caméra extractible ou jaillissante, mais Asus a trouvé un moyen original pour aussi profiter d’une surface d’affichage qui soit la plus grande possible. En effet, le constructeur Asus a ainsi intégré un mécanisme pivotant à l’intérieur duquel les capteurs photo sont intégrés. Baptisé Flip Camera, il propose un module principal est un 64 mégapixels signé Sony. Ce dernier est accompagné d’un autre capteur de 12 mégapixels et d’un téléobjectif avec zoom optique 3x.

D’excellents scores en mode selfie

Il s’agit d’une configuration photo qui peut sembler assez classique pour le dos d’un tel smartphone qui vise le haut de gamme tout de même notamment avec son processeur Qualcomm Snapdragon 865+ couplé à 8 Go de mémoire vive. Pourtant, dès qu’on fait pivoter le module, on se retrouve avec un ensemble photo frontal beaucoup plus performant que n’importe quel autre mobile. En effet, avec un tel arsenal, difficile de rivaliser, car les meilleurs mobiles proposent au maximum 2 capteurs photo, mais certainement pas trois. Logiquement, le laboratoire d’analyse photo et vidéo DxoMark vient de leur attribuer d’excellents scores pour les performances générales et selfies. En selfie, ils se classent second derrière le Huawei P40 Pro.

Sinon, ils disposent d’une batterie d’une capacité de 5000 mAh, jusqu’à 256 Go d’espace de stockage interne, d’un écran de 6,67 pouces 90 Hz compatible HDR10+. Aujourd’hui disponibles en boutique, les Zenfone 7 et Zenfone 7 Pro sont proposés à des prix respectifs de 700 € environ pour le premier et 800 € environ pour la version Pro.