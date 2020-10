Samsung travaille sur un smartphone avec un double écran pliable qui pourrait bien être le Galaxy Z Dual Fold 5G

Jusqu’ici, le fabricant sud-coréen propose des smartphones pliants vers l’intérieur avec le Galaxy Z Flip à clapet et le Galaxy Z Fold qui se déplie comme une tablette. Pourtant, des schémas techniques laissent penser que Samsung travaille aussi sur un autre concept, un mobile doté d’un double écran pliable dont le site LetsGoDigital a pu créer plusieurs rendus. En voici tous les détails.

Depuis tous temps, les constructeurs déposent des brevets pour protéger leurs conceptions. C’est le cas de la société Samsung Display qui a ainsi fait une demande de brevet en septembre 2018. C’est seulement le 6 octobre 2020 qu’elle a été publiée par le KIPO, l’office coréen de la propriété intellectuelle). On peut y voir les schémas d’un écran pliable vers l’extérieur. Il est possible de replier des côtés gauche et droit vers l’arrière. Une fois dans cette configuration, on garde un appareil en main qui est nettement moins large, plus en hauteur. Totalement déplié, c’est un écran extra large qui est proposé avec une surface d’affichage qui est ainsi augmenté de 85%.

Différentes configurations pour être plus productif

Le brevet se concentre sur la partie « écran » et il est donc normal qu’il n’y ait aucune information ni schéma concernant les caméras, les connectiques, les boutons de contrôle, etc. Ces éléments, sur l’illustration, ont été extrapolés par le designer. La charnière est importante, car c’est grâce à elle que le smartphone s’articule et peut avoir différentes positions. Ainsi, la partie inférieure de l’écran peut être utilisée comme un clavier ou pour afficher des éléments de commande, par exemple. La partie supérieure sert alors pour présenter le contenu. Xiaomi a aussi un concept de smartphone qui se déplie vers l’extérieur. Toutefois, la proposition de Samsung semble différente avec un mécanisme extensible qui peut ainsi compenser la différence de longueur qui se produit lors du pliage et du dépliage afin d’assurer une parfaite continuité.

Vers une prochaine commercialisation ?

Ce brevet ayant été déposé en 2018, il a fort à parier que les ingénieurs ont pu accumuler une certaine expérience dans les écrans pliants depuis à la fois tant dans leur conception que dans leurs fonctionnalités. Pas évident donc que ce smartphone soit commercialisé en l’état, mais cela donne malgré tout une piste assez sérieuse de la direction prise par l’entreprise pour apporter un nouvel élan sur le marché des smartphones qui a une petite tendance à se tasser ses derniers mois.