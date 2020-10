Huawei présente ses smartphones haut de gamme Mate 40 et Mate 40 Pro

Comme prévu et malgré quelques rumeurs sur les caractéristiques techniques des nouveaux smartphones les plus haut de gamme chez Huawei, le constructeur a officiellement levé le voile sur la nouvelle série des Mate 40. Pour la France, seul le modèle Mate 40 Pro sera disponible.

Huawei a donc organisé un événement en ligne pour officialiser la sortie des smartphones de la série Mate 40. Vitrine technologique du constructeur chinois, ces mobiles sont déclinés en Mate 40, Mate 40 Pro et même Mate 40 Pro+. Notez que seul le modèle du milieu, le Mate 40 Pro sera commercialisé en France, pour ne pas empiéter sur les autres smartphones de la marque.

Un écran avec des bords extrêmement incurvés

Ainsi, le Huawei Mate 40 Pro profite d’un design qui reprend les grandes lignes de ses prédécesseurs. Son écran est particulièrement incurvé jusqu’à 68 degrés vers les bords gauche et droite de l’appareil. Le constructeur n’a pas repris les 4 bords incurvés du P40 Pro, seul smartphone à disposer cette particularité actuellement. L’écran du Mate 40 Pro mesure 6,67 pouces. Il profite de la technologie AMOLED pour des noirs profonds. Il bénéficie également d’une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz et il affiche une définition (réglable) de 1344x2772 pixels. L’écran profite enfin de la technologie EyesOnDisplay qui fait qu’il ne s’anime que lorsqu’un regard est posé dessus, permettant ainsi des économies d’énergie le reste du temps.

Une configuration plutôt musclée avec la dernière puce Kirin

Huawei promet une très grande puissance de calcul avec l’intégration de son tout nouveau chipset Kirin 9000 gravé en 5 nm et compatible 5G. Il est associé à 8 Go de mémoire vive et 256 Go d’espace de stockage non extensibles malheureusement. L’appareil supporte deux cartes SIM au format nano. La RAM est au format LPDDR5 et celle du stockage répond à la norme UFS 3.1 pour des échanges extrêmement rapides tant en écriture qu’en lecture.

Vitrine technologique en matière de photo et de vidéo

Pour la partie photo, le Mate 40 Pro est équipé d’un capteur photo principal de 50 mégapixels f1/.9 avec stabilisateur optique, d’un autre de 20 mégapixels f/1.8 pour le grand angle. Il y a aussi un capteur de 12 mégapixels avec zoom optique 5x. A l’avant, il y a un capteur de 32 mégapixels avec possibilité de grand angle et un autre capteur. Ce dernier sert à détecter les gestes produits devant l’écran. Le smartphone est ainsi capable de répondre à des commandes gestuelles pour répondre à un appel, prendre en pause de la musique, reprendre la lecture, passer au titre suivant, revenir au précédent et faire défiler les pages dans le sens de la hauteur (la seule possibilité jusqu’ici possible sur le précédent modèle).

Pour la vidéo, le Mate 40 Pro s’appuie sur une possibilité de filmer avec une définition 4K à 60 images par seconde. Il peut aussi réaliser un traitement HDR en temps réel pour des scènes plus lumineuses.

Il est alimenté par une batterie d’une capacité de 4400 mAh compatible avec la charge ultra rapide 65 Watts qui permet de le recharger en 38 minutes officiellement. Il supporte aussi la charge sans fil à 50 Watts. La charge inversée est aussi possible. Ses dimensions seraient de 162,9x75,5x9,1 mm pour un poids de 212 grammes. Il est certifié IP68 pour une étanchéité à l’eau et à la poussière.

Toujours pas d’accès aux services Google mais ceux de Huawei progressent

Toujours en conflit avec les autorités américaines, le Mate 40 Pro ne peut pas exécuter les services de Google et accéder à la plateforme de téléchargement d’applications Google Play Store. À la place, on a droit à l’AppGallery qui s’étoffe de jour en jour. Un moteur de recherche élargi, Petal Search, permet de trouver certaines ressources parmi les applications mais aussi d’autres informations que vous pouvez lui demander. En outre, sachez que l’on peut aussi compter sur un assistant personnel. Baptisé Celia, elle répond comme le fait Alexa d’Amazon, Siri d’Apple ou l’assistant de Google. Elle peut également exécuter certaines fonctions inhérentes au smartphone comme allumer la lampe torche, lancer une application, etc.

Le nouveau smartphone Huawei Mate 40 Pro sera très prochainement disponible pour un prix de 1199 €. Il est décliné en noir ou argent.