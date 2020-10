Plus que 2 jours pour profiter des forfaits mobiles B&You en promo

Attention les promos proposées par B&You sur ses 3 forfaits mobiles sans engagement se terminent dans 2 jours. Vous avez jusqu’au 25 octobre pour devenir l’heureux propriétaire d’un forfait mobile pas cher. Découvrez dès maintenant les offres B&You et craquez pour un forfait à partir de 4.99€.

Forfait pas cher à 4.99€

Si vous êtes à la recherche d’un forfait mobile vraiment pas, l’opérateur B&You à ce qu’il faut pour vous. Il propose en effet un forfait 200 Mo à 4.99€ par mois seulement. Si vous souscrivez à ce forfait le 25 octobre au plus tard, vous paierez 4.99 € à vie. Le prix ne changera pas au bout d’un an d’abonnement. Vous pourrez utiliser vos 200 Mo en France mais également en Europe et dans les DOM. En plus, les appels, SMS et MMS sont illimités. Il serait dommage de ne pas en profiter.

Forfait 80 Go à 14.99€

Le forfait 80 Go à 14.99€ est fait pour ceux qui souhaitent un forfait complet mais à petit prix. Dans cette offre, B&You inclus, en plus des 80 Go d’internet à utiliser en France métropolitaine, 15 Go utilisables en Europe et dans les DOM. Pour ceux qui aiment passer des heures sur leur smartphone à regarder des vidéos ou encore écouter de la musique, ce sera le forfait idéal. Vous bénéficierez également des appels et SMS illimités en Europe et dans les DOM en plus des communications illimitées (MMS compris) en France métropolitaine.

Le petit plus de l’offre promotionnelle du moment : 3 mois d’abonnement Spotify Premium offert

Forfait 100 Go à 19.99€

Vous voulez encore plus de data ? C’est possible avec le forfait mobile B&You 100 Go à 19.99€ ! Comme pour l’offre précédente vous bénéficiez en plus de 15 Go utilisables en Europe et dans les DOM ainsi que des communications illimitées. Ici aussi, vous pourrez profiter de Spotify Premium offert pendant 3 mois.

On aime que les forfaits B&You soient sans engagement et que leur prix ne double pas après un an d’abonnement.