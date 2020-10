Les iPhone 12 et iPhone 12 Pro sont maintenant disponibles à la vente

Après une première phase de précommandes accessibles en ligne, les nouveaux smartphones Apple iPhone 12 et iPhone 12 Pro sont désormais bel et bien disponibles à la vente en boutique mais aussi sur Internet avec des livraisons rapides pour ne plus avoir à patienter.

Comme prévu lors de l’annonce de la présentation des smartphones Apple iPhone 12, les modèles 12 et 12 Pro sont maintenant distribués en magasin. En effet, c’est devenu une habitude pour tous les derniers lancements, la marque à la pomme propose des précommandes mais elle est loin d’être la seule à faire ce type d’opération permettant de mesurer un futur succès ou pas. D’autres fabricants vont même jusqu’à proposer des accessoires ou des produits offerts pour toute précommande réalisée avant la réelle disponibilité du produit. Oppo, realme, Xiaomi, entre autres qui propose, pour ce dernier de repartir en trottinette.

A quoi faut-il s’attendre ?

Ainsi, vous pouvez maintenant trouver les iPhone 12 et iPhone 12 Pro physiquement en boutique. C’est l’occasion de les prendre en main car ils sont exposés et accessibles la plupart du temps. Si vous préférez rester chez vous, c’est possible aussi de commander en ligne dans l’une des très nombreuses enseignes proposant ces smartphones. RED by SFR, notamment vous propose une très belle offre promotionelle avec l'iPhone 12 pour 879€ seulement et la possibilité de payer en 4 fois sans frais.

Rassurez-vous, en France, vous aurez droit aux écouteurs. Ce n’est pas le cas dans le reste du monde. Pas contre, le chargeur sera absent et si vous n’en avez pas un à la maison, il faut y penser comme accessoire sinon vous risquez de ne pas pouvoir recharger votre appareil ce qui serait particulièrement dommage.

Techniquement parlant

Les iPhones 12 et 12 Pro profitent d’un écran Super Retina XDR de 6,1 pouces avec une définition de 1170x2532 pixels et une luminosité maximale de 1200 nits avec la technologie OLED. Totalement étanches, ils sont équipés de trois capteurs photo de 12 mégapixels avec, pour la version Pro, un scanner Lidar en plus pour mesurer avec une extrêmement précision l’environnement qui vous entoure. Ils sont animés par la puce Apple A14 Bionic et embarque toute la connectivité nécessaire dont la 5G. Ils sont rechargeables avec ou sans fil grâce à la solution Apple MagSafe.

Le marchand Boulanger propose déjà une offre promotionnelle sur l'iPhone 12 Pro et le propose à 1159€ avec en plus, la livraison offerte ainsi que la garantie 2 ans pièces et main d'oeuvre.