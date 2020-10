Sitôt annoncé, déjà une baisse de prix sur le nouveau OnePlus 8T

Il y a seulement quelques jours, la marque chinoise OnePlus présentait son tout dernier smartphone, le OnePlus 8T. Ce modèle veut se positionner en tant que smartphone Premium avec un rapport qualité prix particulièrement intéressant. Il est déjà proposé avec une remise de 12% dans une boutique en ligne. A ce prix, ça devient une affaire à ne pas rater.

Le nouveau smartphone OnePlus 8T est un appareil qui veut proposer la même expérience que les mobiles haut de gamme, comme le OnePlus 8 Pro tout en affichant un prix abordable. Annoncé à un prix de 600 € environ, il profite d’une réduction à 529,99 € à seulement quelques semaines de son lancement.

Même équipement que les plus grands

Pour une telle somme, vous avez le droit à un mobile qui s’affiche sur un écran de 6,55 pouces AMOLED avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, comme les meilleurs. Vous pourrez également profiter de sa puissance générée par la puce Qualcomm Snapdragon 865 avec 8 Go de mémoire vive, quasiment comme les plus grands. Vous aurez également la possibilité de recharger extrêmement rapidement votre batterie de 4500 mAh puisque le constructeur annonce une charge complète en moins de 40 minutes. Vous avez même le droit au chargeur fournit avec.

Parce qu’on ne peut pas tout avoir non plus

Pour la photo, la promesse est un peu moindre car, à ce prix, on ne peut pas tout avoir non plus. Toutefois, il embarque le fameux capteur photo de 48 mégapixels conçu par Sony qui est accompagné d’un autre capteur de 16 mégapixels pour faire des photos en grand angle. Deux autres capteurs sont aussi présents pour les photos macro et optimiser les portraits. Avec sa large connectivité, le OnePlus 8T est 5G et NFC pour permettre les paiements sans contact. Il est animé par Android 11 avec une surcouche logicielle Oxygen OS 11 afin de personnaliser l’interface et profiter d’outils spécifiques.

Le nouveau smartphone OnePlus 8T est proposé à un prix de 529,99 €.