Smartphone Huawei Mate 40 Porsche Design RS, un Mate 40 Pro+ survitaminé à 2295 €

Le constructeur chinois Huawei a organisé un événement pour présenter sa nouvelle série de smartphone haut de gamme Mate 40. Parmi les modèles annoncés, on trouve plusieurs versions, dont la finition la plus avancée tant techniquement qu’esthétiquement avec le Porsche Design RS. Proposé à 2295 €, il est sans aucun compromis.

Depuis quelques temps, les fabricants de smartphones nouent des partenariats avec des marques prestigieuses afin de toucher un public aussi large que possible. Ainsi, Huawei propose des déclinaisons de ces produits les plus haut de gamme en collaboration avec le célèbre studio Porsche Design. La série Mate 40 présenté ces derniers jours ne fait pas exception. Il a donc été présenté le nouveau smartphone Huawei Mate 40 Porsche Design RS. En fait, il s’agit d’un Mate Pro+ avec un design totalement revu et un petit coup de boost.

Un design d’exception

Ce que l’on remarque aux premiers abords sur les produits Porsche Design, c’est leurs lignes saillantes, mais aussi leurs formes plutôt épurées. Le châssis pensé pour cette nouvelle version du smartphone y adhère totalement. Ainsi, la partie la plus remarquable se trouve au niveau du bloc photo optique à l’arrière. Celui-ci est inscrit dans des lignes qui partent du bas du mobile semblant exprimer la vitesse et la puissance délivrées par le smartphone, mais aussi la voiture que l’on imagine pas loin. Les finitions sont en céramique. Il est décliné en noir ou en blanc.

Techniquement, juste le meilleur

En plus de 5 capteurs photos du Mate 40 Pro+, la version Porsche Design RS profite d’un capteur infrarouge pour mesurer la température extérieure entre -20 et +110 degrés Celsius. Ainsi, il est possible pointer vers un objet pour savoir s’il est chaud ou froid. Sinon, il embarque une mémoire vive de 12 Go associée à la puce Kirin 9000 et 512 Go d’espace de stockage ainsi que l’écran OLED 90 Hz de 6,67 pouces et sa batterie de 4500 mAh.

Design d’exception avec du matériel de pointe, donc pas à la portée de toutes les bourses, le nouveau smartphone Huawei Mate 40 Porsche Design RS est proposé à un prix de 2295 €