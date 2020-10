Les fiches techniques des OnePlus des milieu et entrée de gamme N10 et N100 en fuite

Après la sortie récente du smartphone de milieu de gamme, OnePlus Nord, le constructeur semble vouloir occuper tous les secteurs du marché en préparant ses offres les plus abordables. Ils seraient nommés N10 et N100 et ce qui pourrait bien être leurs fiches techniques viennent de fuiter.

Après plusieurs modèles de smartphones haut de gamme, OnePlus veut se recentrer sur les autres secteurs du marché en proposant des mobiles accessibles au plus grand nombre. Ainsi, le constructeur s’apprête à officialiser les N10 et N100. Mais avant cela, et comme de nombreux appareils avant et après eux, une grande partie de leurs fiches techniques a été publié sur le compte Twitter du très bien renseigné Steve Hemmerstoffer aussi connu sous son pseudo @OnLeaks.

Pour le milieu de gamme

Selon @Onleaks, le futur smartphone OnePlus N10 profiterait d’un écran de 6,49 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz et une définition FHD+. Il serait animé par une puce Qualcomm Snapdragon 690 compatible 5G avec 6 Go de RAM et 128 Go d’espace de stockage. Il y aurait une configuration photo à quadruple capteur de 64, 8, 2 et 2 mégapixels. La batterie aurait une capacité de 4300 mAh.

N100, l’entrée de gamme

Pour le smartphone N100, Hemmerstoffer pense savoir qu’il profiter d’un écran de 6,52 pouces, d’un SoC Qualcomm Snapdragon 490 (4G), de 4 Go de mémoire vive et 64 Go d’espace de stockage. Il y aurait aussi trois capteurs photo de 13, 2 et 2 mégapixels. Le tout serait alimenté par une batterie d’une capacité de 5000 mAh pour tenir deux jours.

Toutes ces informations sont à prendre avec les pincettes de rigueur en attendant la confirmation officielle de la part du constructeur qui ne devrait plus tarder car certaines rumeurs parlent d’un lancement d’ici la fin du mois d’octobre pour des mobiles qui seraient proposés à moins de 400 €.